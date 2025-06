Planurile-cadru pentru liceu, aprobate de ministrul Daniel David: „Este primul pas într-o reformă importantă”

Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a semnat vineri ordinul pentru aprobarea noilor planuri-cadru destinate învățământului liceal. Decizia a venit după o întâlnire oficială cu reprezentanți ai sindicatelor, ai părinților și ai elevilor.

Noua structură marchează o schimbare majoră, prima de acest fel din ultimii 20 de ani.

Până acum, existase un decalaj de patru ani între planurile de la gimnaziu, modificate în 2016, și cele de liceu, care rămăseseră neschimbate. Documentul semnat de ministru conține lista disciplinelor care se vor studia în liceu și numărul de ore alocat săptămânal fiecărei materii.

Ordinul urmează să fie publicat în Monitorul Oficial.

Daniel David a explicat vineri că „a fost un proces lung”.

„Am început cu o variantă pe care am pus-o în dezbatere publică de la sfârșitul lunii ianuarie. Am primit o mulțime de feedback-uri și o mulțime de sugestii pe care, cât am putut, le-am integrat și, în final, am încercat să țin un echilibru între sugestiile primite. Cele trei lucruri cheie care sunt reflectate de aceste planuri-cadru standard se referă la faptul că

1.⁠ ⁠profilul, specializarea sunt mai bine reliefate, în comparație cu variantele pe care le avem acum și cu cele care au fost puse în dezbateri în luna ianuarie,

2.⁠ ⁠este un element de descentralizare care este mai puternic decât ce am avut sau ce avem în acest moment la nivelul planurilor-cadru

3.⁠ ⁠m-aș bucura ca oamenii să înțeleagă că nu sunt ore tăiate, ci sunt ore descentralizate, la nivelul profilului teoretic, ore descentralizate care pot fi incluse în funcție de opțiunea școlii și opțiunea elevilor

4.⁠ ⁠este doar primul pas într-o reformă mult mai importantă pe care trebuie să o facem de acum încolo, și anume lucrul la programe, unde vreau să lucreze atât oameni din preuniversitar, cât și oameni din universitar și din Academia Română, ca să facem o legătură mai puternică între conținuturile de la liceu cu cele care o să fie la nivel de facultate. Și unde vreau ca 25% din timp să fie alocat unor activități importante legate de conținut, și anume partea de consolidare, partea remedială și partea de utilizare în viața de zi cu zi.”

În perioada următoare, vor apărea manualele adaptate noilor programe, iar cadrele didactice vor parcurge pregătirea necesară. Începând din anul 2026, elevii de liceu vor învăța după o structură nouă.