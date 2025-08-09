Incendiu la moscheea transformată în catedrală din Cordoba, La Mezquita

Un incendiu a izbucnit vineri în moscheea istorică transformată în catedrală din Córdoba, dar monumentul a fost salvat, deoarece pompierii au stins rapid flăcările, a declarat primarul orașului spaniol, scrie The Guardian.

Videoclipuri distribuite pe scară largă au arătat flăcări și fum ieșind din interiorul atracției turistice vizitate de 2 milioane de oameni anual.

„Monumentul este salvat. Nu se va răspândi, nu va fi o catastrofă, să spunem așa”, a declarat José María Bellido la televiziunea Cadena.

Incendiul spectaculos a izbucnit în jurul orei locale 21.00.

ABC și alte ziare au relatat că o mașină de măturat mecanică a luat foc la fața locului.

Considerat o bijuterie a arhitecturii islamice, situl a fost construit ca moschee – pe locul unei biserici mai vechi – între secolele VIII și X de către conducătorul musulman al orașului din sud, Abd al-Rahman, un emir al dinastiei Umayyad.

După ce creștinii au recucerit Spania în secolul al XIII-lea sub domnia regelui Ferdinand al III-lea al Castiliei, clădirea a fost transformată în catedrală și au fost efectuate modificări arhitecturale în secolele următoare.