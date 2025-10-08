Povestea criminalului Ed Gein domină topurile Netflix în ciuda criticilor. Serialul, numit „dezgustător” și „lipsit de moralitate”

The Ed Gein Story este al treilea sezon al antologiei Monster difuzata de Netflix, care se concentrează asupra unui criminal diferit în fiecare parte. Primul sezon a spus povestea celebrului ucigaș în serie Jeffrey Dahmer, iar al doilea a urmărit cazul fraților Menendez. Subiectul Ed Menendez a criticat public modul în care a fost portretizat, însă producătorul Ryan Murphy a apărat sezonul, scrie NME.com.

Cel mai recent capitol îl are în centru pe Ed Gein, interpretat de Charlie Hunnam. În anii 1940 și 1950, Gein a comis două crime oribile și a dezgropat cadavre, din oasele și pielea cărora realiza suveniruri. A petrecut decenii în spitale de psihiatrie până la moartea sa, în 1984, la vârsta de 77 de ani.

Crimele sale au inspirat numeroase filme horror, printre care Tăcerea mieilor, Psycho și Masacrul din Texas. Serialul Monster dramatizează mai direct viața lui Gein, însă criticii au respins producția din cauza violenței explicite și a accentului pus pe brutalitate.

Lucy Mangan, de la The Guardian, a descris sezonul drept „complet lipsit de moralitate”, scriind: „Ceea ce îi lipsește — și într-un mod de neiertat — este orice fel de dimensiune morală sau comentariu care să compenseze imaginile prelungite, aproape afectuoase, ale actelor sale depravate.”

Craig Methieson, de la The Sydney Morning Herald, a scris: „Atât de îngrozitor în atâtea feluri încât devine respingător, nu doar gunoi televizat – al treilea sezon al antologiei Monster de pe Netflix a ales monstrul greșit.” În prezent, sezonul are un scor „putred” de doar 20% pe site-ul de recenzii Rotten Tomatoes.

Cu toate acestea, publicul pare atras de subiect. Serialul se află în prezent pe primul loc în topul emisiunilor TV Netflix din Marea Britanie, depășind succesul House Of Guinness. Potrivit unui comunicat Netflix, sezonul a debutat cu 12,2 milioane de vizualizări în weekendul de lansare (3–5 octombrie).

