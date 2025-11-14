Premiile Ficțiunea 2024: Câștigători, nominalizări și momente importante de la gală

Premiile Ficțiunea 2024, organizate de Revista Ficțiunea și Asociația Creatorilor de Ficțiune (ACF), au avut loc la Teatrul Bulandra – Sala Liviu Ciulei. Evenimentul marchează cea de-a patra ediție a uneia dintre cele mai dinamice gale culturale din România, dedicată formelor hibride de creație și autorilor care inovează în zona ficțiunii contemporane.

Premiile Ficțiunea au evidențiat nume importante din literatură, film și teatru, consolidând reputația galei ca spațiu de întâlnire între arte și discursuri creative.

Gala a fost deschisă de Șerban Pavlu și Doina Ruști, iar atmosfera a fost completată de momente muzicale live și intervenții video ale unor invitați speciali. Premianți, jurați, actori, regizori și profesori au transformat această ediție într-un eveniment cultural complex, axat pe dialog și pe recunoașterea creativității.

Este al patrulea an în care se acordă Premiile Ficțiunea, iar în edițiile anterioare, printre nominalizările la aceste premii s-au aflat personalități ale vieții culturale românești, din generații diferite, care s-au remarcat în domeniul creației de ficțiune. Horațiu Mălăele, Tudor Giurgiu, Claudiu Bleonț, Alina Grigore, Andrei Huțuleac, Bogdan Farcaș, Dana Ștefănescu, Mircea Cărtărescu, Eugen Jebeleanu – sunt doar câteva nume.

Reamintim că ACF promovează forme hibride ale artei, considerând că genurile artistice se află în plină metamorfoză.

Premiile Ficțiunea 2024

Anul acesta au fost acordate următoarele premii:

1. Premiul pentru Cea mai bună poveste

A fost acordat romanului Brățară pe glezna ta (roman) de Radu Paraschivescu, Humanitas, 2024

Decizia i-a aparținut scriitoarei Roxana Dumitrache. Ea și-a motivate astfel alegerea: romanul ocolește clișeele și aduce o poveste hibridă, în care stilul epistolar, consemnarea „turistică” și povestea romanțată se împletesc în mod fericit. Echilibrat, convingător, original.

2. Premiul pentru Cel mai bun personaj a fost acordat pentru două caractere, unul de film și altul de teatru. Personajul Iţă, interpretat de Rareș Andrici, din filmul Jaful Secolului (regia – Teodora Ana Mihai; scenariu de Cristian Mungiu), a primit premiul pentru autenticitate, fiind creat printr-un amestec interesant între realismul moderat și ficțiunea cu miză simbolică.

Cel de-al doilea personaj este Oedip, în interpretarea lui Vlad Zamfirescu, regia Andrei Șerban, Teatrul Bulandra. Personajul cucerește prin deconstrucție mitică, prin ancorarea în realitățile actuale. Vlad Zamfirescu a refuzat recompensa bănească, premiul său devenind onorific. (Adriana Irimescu).

3. Povestea cu Cel mai bun final a fost desemnată Hello, Ceaușescu, text Eduard Buhac și Matei Lucaci-Grünberg, regia: Matei Lucaci-Grüenberg, spectacol jucat la Teatrul de Comedie. Despre finalul acestei piese s-a spus că surprinde și deschide calea unui nou tip de simbolism, fără ostentație, fără încărcătura pe care a adus-o subiectul comunismului până acum. (Daniel Nica)

4. Narativul vizual de avangardă al anului 2024 a fost cel mai bine reprezentat de ‘Sleep #2’ – Radu Jude, instalație video care aduce o insolită meditație asupra trecerii timpului (Ileana Marin)

5. Operă reprezentativă, din anul trecut Elogiu alor mei de Varujan Vosganian – (ed. Ararat) a primit Premiul pentru Stil hybrid. Carte-album, volumul îmbină poezia, proza și fotografia în mod convingător, memorabil (Marius Nica).

6. Premiul revistei Ficțiunea a fost decernat volumului 35 – Povestea nespusă a unei revoluții, Vellant, 2024, de Andrei Novac, dedicat aniversării a 35 de ani de la Revoluția din 1989. Volumul combină biografiile eroilor cu poeme și fotografie, într-un mod emoționant, cu pronunțat caracter dramatic. (Petre Nechita)

7. Premiul pentru Proză scurtă publicată în revista Ficțiunea și pe grupul Ficțiunea a fost decernat textelor: O sută de momente de singurătate, de Bianca Zbarcea, La 23:03 e deja prea târziu să mai las garda jos, de Adrian-Florin Duță și Hoțul de stafii, de Ana Ionesei – toate trei aducând un tipar narativ nou (Ciprian Handru).

La eveniment au participat, alături de premianți și de juriu, personalități ale lumii artistice, scriitori, regizori și actori, studenți, elevi, profesori bucureșteni.

Ileana Marin și Radu Paraschivescu au trimis o proiecție video.

Gala a fost deschisă de Șerban Pavlu, actor binecunoscut, directorul revistei Ficțiunea și scriitoarea Doina Ruști, președinte ACF.

Juriul premiilor Ficțiunea

Derulate în formula unor discuții, moderate de Petre Nechita și Anca Șurian Caproș, premiile Ficțiunea s-au transformat într-un spectacol, completat de saxofonsitul Rafael Taraca.

Juriul a fost alcătuit alcătuit din:

Roxana Dumitrache , scriitoare, doctor în științe politice.

, scriitoare, doctor în științe politice. Adriana Irimescu , actriță, scriitoare, realizatoare TV.

, actriță, scriitoare, realizatoare TV. Daniel Nica , lector la Universitatea din Bucureşti, doctor în filosofie.

, lector la Universitatea din Bucureşti, doctor în filosofie. Ileana Marin , conferențiar, conducător de doctorate în Studii Culturale, Universitatea din București, afiliată la University of Washington, Seattle, specialist în estetică și arte digitale, vice președinta American Romanian Cultural Society, Seattle.

, conferențiar, conducător de doctorate în Studii Culturale, Universitatea din București, afiliată la University of Washington, Seattle, specialist în estetică și arte digitale, vice președinta American Romanian Cultural Society, Seattle. Marius Nica , critic literar, specialist în naratologie, conf. univ. dr., la Facultatea de Engleză, Ploiești.

, critic literar, specialist în naratologie, conf. univ. dr., la Facultatea de Engleză, Ploiești. Petre Nechita , prozator, jurnalist TV, redactor la revista Ficțiunea.

, prozator, jurnalist TV, redactor la revista Ficțiunea. Ciprian Handru, drd. Universitatea din București, scriitor, redactor al revistei Ficțiunea.

Premiile Ficțiunea se acordă prin votul membrilor ACF. Primii patru clasați la fiecare categorie sunt considerați eligibili pentru premiu. Pentru fiecare categorie, un singur membru al juriului desemnează câștigătorul din cei patru nominalizați. Această alegere este personală, publică, argumentată, asumată.