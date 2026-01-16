Mister în Marea Britanie. Cinci premii la loto în valoare de 13 milioane de lire sterline nu sunt revendicate, cel mai mare este de 10 milioane

Cinci premii la loterie nu au fost revendicate de mult timp în Marea Britanie, potrivit Sky News. De exemplu, un câștigător misterios la loterie nu și-a revendicat premiul de peste 10 milioane de lire sterline. Biletul câștigător a fost cumpărat în Bexley, în octombrie 2025, are valoarea de 10.633.323 de lire sterline. Termenul limită de 180 de zile pentru revendicarea premiului expiră pe 2 aprilie.

De asemenea, există alte patru bilete în valoare totală de 3,1 milioane de lire sterline care nu au fost revendicate.

Primul dintre acestea, în valoare de 1 milion de lire sterline, trebuie revendicat până pe 11 februarie. Biletul a fost cumpărat în Birmingham pe 15 august anul trecut.

Un alt bilet cumpărat în South Gloucestershire în noiembrie, în valoare de 1 milion de lire sterline, trebuie revendicat până pe 30 aprilie. Al treilea bilet, tot de 1 milion de lire sterline, a fost cumpărat în Dorset în noiembrie, și trebuie revendicat până pe 3 mai.

Ultimul pe listă este un bilet cumpărat în Powys pe 12 decembrie care trebuie revendicat până pe 10 iunie. Acesta valorează 112.091 de lire sterline.

Dacă premiile nu vor fi revendicate, banii vor fi folosiți în cadrul proiectelor finanțate de Loteria Națională.