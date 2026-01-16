Marea Britanie alocă 20 de milioane de lire pentru întărirea rețelei energetice a Ucrainei pe timp de iarnă

Marea Britanie oferă încă 20 de milioane de lire sterline pentru a ajuta Ucraina să repare și să protejeze infrastructura energetică afectată, relatează Kyiv Post.

Situația este cu atât mai gravă având în vedere condițiile cu temperaturi scăzute și atacurile rusești care au lăsat sute de mii de oameni fără electricitate și căldură.

Guvernul britanic a făcut anunțul în timp ce Londra și Kievul marchează prima aniversare a parteneriatului lor de 100 de ani, celebrată vineri în capitala Ucrainei.

Oficialii britanici au spus că finanțarea vizează nevoile urgente ale iernii.

În această perioadă, milioane de ucraineni, inclusiv copii și persoane în vârstă, se confruntă cu pene de curent și lipsa încălzirii, în condiții de temperaturi sub zero grade.

Suma va fi folosită pentru repararea și restaurarea instalațiilor afectate, protejarea echipamentelor energetice și susținerea producerii de energie, pentru a asigura electricitate și căldură în locuințe, spitale și școli.

Pe lângă sprijinul energetic, Londra a anunțat și extinderea programului de parteneriat școlar dintre Marea Britanie și Ucraina.

În următorii trei ani, alte 300 de școli vor participa la inițiativă, ajungându-se la aproximativ 54.000 de elevi din ambele țări, notează Kyiv Post.

Anunțul britanic urmează sprijinului Italiei, care a început să trimită cazane industriale de mare capacitate Ucrainei, ca parte a unui pachet de ajutor energetic de urgență.

Echipamentele, cu puteri între 550 și 3.000 de kilowați, ajung la unitățile critice cele mai afectate de întreruperi. Valoarea totală a livrării italiene se ridică la 1,85 milioane de euro.

Situație de urgență energetică

Președintele Volodimir Zelenski a spus că Ucraina a declarat stare de urgență energetică din cauza atacurilor constante asupra infrastructurii.

Cu temperaturi care coboară până la -17°C, atacurile rusești au lăsat unele zone ale capitalei fără încălzire, în timp ce orașul se apropie de un colaps sistemic.

Oleksandr Kharchenko, directorul Centrului de Cercetare Energetică din Ucraina, a menționat că situația din Kiev este fără precedent la nivel mondial.

„Atacurile asupra infrastructurii energetice la -15°C [5°F] într-un oraș dependent de încălzire centralizată sunt fără precedent în lume”, a declarat Kharchenko.