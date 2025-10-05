Premiile Nobel vor fi anunțate începând de luni. Programul acordării premiilor

Premiile Nobel vor fi anunțate începând de luni, cu premiul pentru medicină sau fiziologie, și terminând cu dezvăluirea câștigătorilor la economie o săptămână mai târziu.

Potrivit programului anunțat pe site-ul oficial, instituțiile care acordă premiile au decis să anunțe deciziile privind Nobel 2025 astfel:

Fiziologie sau Medicină – luni, 6 octombrie, cel mai devreme la ora 11:30 CEST (Central European Summer Time)

Fizică – marți, 7 octombrie, cel mai devreme la ora 11:45 CEST

Chimie – miercuri, 8 octombrie, cel mai devreme la ora 11:45 CEST

Literatură – joi, 9 octombrie, cel mai devreme la ora 13:00 CEST

Pace – vineri, 10 octombrie, ora 11:00 CEST

Premiul Sveriges Riksbank în științe economice în memoria lui Alfred Nobel – luni, 13 octombrie, cel mai devreme la ora 11:45 CEST

Una dintre reguli este că o persoană nu se poate auto-nominaliza, deşi poate fi nominalizată de mai multe ori de către alte persoane – inclusiv de către membrii juriului fiecărui premiu. Premiile vor fi decernate în data de 10 decembrie, comemorarea morţii lui Nobel.

Fiecare premiu este dotat cu o sumă de aproape 1,2 milioane de dolari, iar câştigătorii primesc și o medalie de aur de 18 carate şi o diplomă.

Printre laureații Nobel notabili de-a lungul timpului se numără oamenii de știință Albert Einstein, Niels Bohr și Marie Curie, scriitorii Ernest Hemingway și Albert Camus, precum și lideri inspiraționali precum Nelson Mandela, Martin Luther King Jr. și Maica Tereza.