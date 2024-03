Premiile Oscar 2024. Oppenheimer a luat caimacul: 7 statuete. Cei mai buni actori au fost desemnaţi Emma Stone şi Cillian Murphy. Cel mai bun film străin a fost ales „Zona de interes”

Emma Stone a câştigat, în schimb, Oscarul pentru cea mai bună actriţă pentru interpretarea din filmul „Poor Creatures!”, de Yorgos Lanthimos.

Actriţa obţine a doua statuetă din carieră, după cea câştigată pentru La La Land. „Mi s-a rupt rochia, cu siguranţă s-a mai întâmplat cu I’m Just Ken, mi s-a rupt şi vocea”, a spus actriţa, vizibil emoţionată.

„Este minunat să fiu pe scenă cu aceste femei uimitoare din această categorie, vreau să o împărtăşesc cu voi toţi. Este o mare onoare”, a adăugat ea. Menţiune specială pentru Lanthimos. „Mi-ai dat rolul vieţii”, a spus Emma Stone.

„La bine şi la rău, trăim cu toţii în lumea lui Oppenheimer. De aceea îmi place să dedic acest premiu tuturor celor care caută pacea în lume”, a zis actorul Cillian Murphy, laureat al Oscarului pentru cel mai bun actor pentru Oppenheimer, un film care spune povestea inventatorului bombei nucleare.

„Aceasta este cea mai satisfăcătoare călătorie din punct de vedere creativ la care mi-aţi permis să iau parte în ultimii 20 de ani”, a adăugat acesta.

Oscarul pentru cel mai bun film internaţional la cea de-a 96-a ediţie a Premiilor Academiei a fost câştigat de „Zona de interes”, al lui Jonathan Glazer.

Iată toate celelalte statuete premiate în noaptea Oscarului:

Cel mai bun cântec: Billie Eilish din „Barbie”

Oscarul pentru cea mai bună melodie originală a mers la melodia din filmul „Barbie”, de Greta Gerwig. Statueta a fost câştigată de Billie Eilish şi fratele ei, Finneas O'Connell, autori de muzică şi versuri

Cea mai bună muzică originală: „Oppenheimer”

Oscarul pentru cea mai bună muzică originală îi revine lui „Oppenheimer”. Depăşeşte ficţiunea americană Killers of the Flower Moon, Indiana Jones şi Quadrant of Destiny and Poor Creatures.

Cel mai bun scurtmetraj live action: The Wonderful story of Henry Sugar

„The Wonderful story of Henry Sugar”, filmul lui Wes Anderson, este cel mai bun scurtmetraj de acţiune live la Oscarurile 2024.

Oscar pentru cel mai bun sunet: „Zona de interes”

Oscarul pentru cel mai bun sunet a revenit „The Zone of Interest”, al regizorului englez Jonathan Glazer. Statueta a fost câştigată de Tarn Willers şi de Johnnie Burn.

Oscar: Cel mai bun scurtmetraj: „Henry Sugar” de Wes Anderson

The Wonderful Story of Henry Sugar, de Wes Anderson şi Steven Rales, câştigă Oscarul pentru cel mai bun scurtmetraj. Regizorii nu au fost prezenţi în Los Angeles, pentru a ridica premiul.

Cea mai bună fotografie: „Oppenheimer”

Hoyte van Hoytema a câştigat Oscarul 2024 pentru cea mai bună fotografie pentru filmul „Oppenheimer”.

Cel mai bun documentar: „20 de zile în Mariupol”, statuetă pentru regizorul ucrainean Cernov

Oscarul pentru cel mai bun documentar a fost câştigat de „20 Days in Mariupol”, de Mstislav Cernov, cu Michelle Mizner şi Raney Aronson-Rath. Filmul prezintă primele zile ale invaziei ruseşti a Ucrainei şi asediul şi distrugerea oraşului Mariupol, în urmă cu doi ani.

Cel mai bun scurt documentar: „Ultimul atelier de reparaţii”

Oscarul pentru cel mai bun scurtmetraj documentar a revenit „The Last Repair Shop de Ben Proudfoot” şi pentru Kris Bowers.

Cea mai bună editare: „Oppenheimer”

Oscarul pentru cel mai bun montaj a fost câştigat de Jennifer Lame pentru filmul lui Christopher Nolan Oppenheimer.

Cele mai bune efecte speciale: „Godzilla Minus One”

Oscarul pentru cele mai bune efecte speciale îi revine lui Takashi Yamazaki, Kiyoko Shibuya, Masaki Takahashi şi Tatsuji Nojima pentru „Godzilla Minus One”.

Actor în rol secundar: Robert Downey Jr

Oscarul pentru cel mai bun actor în rol secundar a fost câştigat de Robert Downey jr pentru filmul lui Christopher Nolan, Oppenheimer.

Cel mai bun film străin: „Zona de interes”

Oscarul pentru cel mai bun film internaţional merge, aşa cum era de aşteptat, la „Zona de interes”, al regizorului britanic Jonathan Glazer, care spune povestea vieţii comandantului de la Auschwitz şi a soţiei sale, în apropierea lagărului de concentrare. Rudolf Hoess şi familia lui duc o viaţă liniştită pe o moşie din afara oraşului, printre bucurii şi probleme cotidiene: el merge la muncă, ea se ocupă de grădină, iar copiii se joacă între ei sau fac nişte nenorociri. Există totuşi un detaliu. Lângă ei, despărţit doar de un zid, se află lagărul de concentrare de la Auschwitz, al cărui director este Hoess.

Cel mai bun design de costume pentru „Poor Creatures”: Holly Waddington

Oscarul pentru cel mai bun design de costume la cea de-a 96-a ediţie a Premiilor Academiei i-a revenit Poor Creature! de Yorgos Lanthimos. Statueta a fost câştigată de Holly Waddington.

Oscar pentru cel mai bun design de producţie: „Povere Creature”

Oscarul pentru cel mai bun design de producţie la cea de-a 96-a ediţie a Premiilor Academiei i-a revenit Poor Creature! de Yorgos Lanthimos. Statueta pentru design de producţie a fost câştigată de James Price şi Shona Heath şi de Zsuzsa Mihalek.

Cel mai bun machiaj şi animaţie: „Poor Creatures”

„Sărmanele Creaturi!” Yorgos Lanthimos a câştigat Oscarul pentru cel mai bun machiaj şi coafuri.

Cel mai bun scenariu non-original: „American Fiction”.

American Fiction a lui Cord Jefferson a câştigat Premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu adaptat la cea de-a 96-a ediţie a Premiilor Academiei de la Dolby Theatre din Los Angeles. American Fiction este filmul de debut al lui Jefferson, care a scris şi scenariul. „Acest Oscar îmi schimbă viaţa, mulţumesc că ai dat încredere unei persoane ca mine, care nu a fost niciodată luată în considerare înainte”, a spus regizorul pe scenă.

Cel mai bun scenariu original: „Anatomy of a Fall”

Oscarul pentru cel mai bun scenariu original îi revine Justine Triet şi Arthur Harari pentru „Anatomy of a Fall” de Justine Triet. Regizorul, primind statueta, a mulţumit pentru „anul acesta nebun” în care filmul a câştigat Palme d’Or, la a 76-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes.

Film de animaţie: „Băiatul şi stârcul” de Miyazaki

„The Boy and the Heron” Hayao Miyazaki şi Toshio Suzuki câştigă Oscarul pentru cel mai bun film de animaţie, în timp ce cel mai bun scurtmetraj animat este „WAR IS OVER! Inspirat de muzica lui John & Yoko' de Dave Mullins şi Brad Booker.

Cel mai bun scurtmetraj animat: „War is Over”, inspirat de John Lennon şi Yoko Ono

Oscarul pentru cel mai bun scurtmetraj animat la cea de-a 96-a ediţie a Premiilor Academiei a fost câştigat de „War is over”, inspirat de muzica lui John Lennon şi Yoko Ono. A fost regizat de Dave Mullins şi de Brad Booker.

Da'vine Joy Randolph a fost premiată pentru cea mai bună actriţă în rol secundar

Da'Vine Joy Randolph a câştigat Premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol secundar pentru interpretarea sa din filmul The Holdovers. A fost prima statuetă distribuită în această a 96-a ediţie.