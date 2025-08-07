Au fost desemnați cei mai buni 10 tineri fotbaliști ai lumii pentru Trofeul Kopa 2025

Publicația franceză France Football a publicat joi lista celor 10 finaliști pentru Trofeul Kopa, distincție anuală acordată celui mai bun tânăr jucător sub 21 de ani. Ediția 2025 este dominată de cluburi de top din Europa și de duelul dintre două superstaruri în devenire: Lamine Yamal (FC Barcelona) și Désiré Doué (Paris Saint-Germain).

„Este o onoare să fiu nominalizat din nou și nu mă voi opri aici”, a scris deținătorul trofeului, Lamine Yamal, pe rețelele sociale, citat de Le Figaro, după ce a fost inclus pentru al doilea an consecutiv pe listă, potrivit Le Figaro.

Trofeul Kopa, parte din familia Balonului de Aur

Trofeul Kopa face parte din gala Balonului de Aur, fiind unul dintre premiile satelit oferite în cadrul aceluiași eveniment, alături de Trofeul Yashin – pentru cel mai bun portar – și Balonul de Aur Feminin. Câștigătorul este votat exclusiv de foști câștigători ai Balonului de Aur.

Nominalizările din 2025 nu reflectă doar performanțele individuale, ci și impactul jucătorilor la nivelul echipei unde joacă și la naționale.

Fundașul spaniol Dean Huijsen, în vârstă de 20 de ani, este proaspăt transferat la Real Madrid, după un sezon impresionant la Bournemouth, în Premier League. Născut în Țările de Jos, dar crescut în Spania, Huijsen a atras atenția prin maturitatea jocului defensiv și contribuția ofensivă surprinzătoare pentru un apărător central.

Barcelona, PSG și Lille dau tonul în selecția tinereții

Un alt nume aflat pe listă este Pau Cubarsí, tot fundaș central, în vârstă de doar 17 ani, considerat revelația sezonului la FC Barcelona. Spaniolul a fost promovat de Xavi Hernández, fostul mare mijlocaș și antrenor al Barcelonei, în echipa mare și s-a impus rapid prin inteligența tactică și siguranța în dueluri, devenind titular în La Liga și în Champions League.

PSG este singurul club cu doi reprezentanți pe listă, ambii de 19 ani : portughezul João Neves, mijlocaș central transferat recent de la Benfica, și francezul Désiré Doué, fost jucător la Rennes, remarcat pentru tehnică și mobilitate. Numele surpriză vine de la Lille, prin fotbalistul de 17 ani Ayyoub Bouaddi, mijlocaș defensiv francez, considerat una dintre revelațiile sezonului din Ligue 1.

Viitorul fotbalului, în zece nume

Cei 10 nominalizați pentru Trofeul Kopa 2025 sunt Lamine Yamal și Pau Cubarsí (FC Barcelona), Désiré Doué și João Neves (Paris Saint-Germain), Dean Huijsen (Bournemouth / Real Madrid), Ayyoub Bouaddi (Lille), Rodrigo Mora (FC Porto), Estevão (Palmeiras / Chelsea), Myles Lewis-Skelly (Arsenal) și Kenan Yildiz (Juventus).

Câștigătorul va fi anunțat la Paris, pe 22 septembrie, în cadrul ceremoniei oficiale a Balonului de Aur. „Acești tineri nu sunt doar promisiuni, ci deja actori principali ai fotbalului european”, notează presa franceză.

În paralel, a fost dezvăluită și lista finalistelor pentru Trofeul Kopa feminin, unde Vicky López, de la Barça, și Linda Caicedo, de la Real Madrid, conduc topul celor mai promițătoare jucătoare ale generației următoare.