Premiile Oscar se vor muta în online din 2029. YouTube va deține drepturile globale de difuzare

Premiile Oscar vor fi difuzate, începând din 2029, pe YouTube. Anunțul a fost făcut miercuri de Academia de Arte și Științe Cinematografice.
Statuetă Oscar. Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
17 dec. 2025, 20:44, Cultură-Media

Într-o schimbare radicală pentru unul dintre evenimentele de marcă ale televiziunii, Premiile Oscar fi transmise pe YouTube începând din 2029, a anunțat miercuri Academia de Arte și Științe Cinematografice, potrivit Associated Press.

Transmisia televizată a fost difuzată în direct pe ABC încă din anii 1970 și va continua să transmită ceremonia anuală până în 2028. Anul respectiv va marca cea de-a 100-a ediție a Premiilor Oscar.

Începând din 2029, YouTube va deține drepturile globale de difuzare a premiilor Oscar până în 2033

„Suntem încântați să încheiem un parteneriat cu YouTube, care va fi viitorul cămin al premiilor Oscar și al programelor Academiei pe tot parcursul anului”, au declarat într-o declarație comună Bill Kramer, CEO al Academiei, și Lynette Howell Taylor, președinta Academiei, potrivit NBC News.

Platforma, care este deținută de gigantul tehnologic YouTube, a reprezentat cea mai mare cotă din audiența televiziunilor online din SUA luna trecută, potrivit Nielsen, o firmă de măsurare a audienței de top, mai relevă sursa citată.

Audiențele Premiilor Oscar, în scădere

Premiile Oscar au atins un apogeu al audienței în 1998, anul în care „Titanic” a cucerit ceremonia, câștigând 11 trofee și contribuind la atragerea a 55 de milioane de telespectatori. De atunci și până în prezent, audiențele au scăzut.

Cea mai recentă transmisiune televizată a adunat aproape 20 de milioane de telespectatori, reprezentând o parte din audiența care a urmărit ceremonia la apogeul puterii sale comerciale și culturale.

Ceremonia va fi disponibilă în direct și gratuit pentru telespectatorii din întreaga lume, precum și pentru abonații YouTube TV din Statele Unite, au transmis reprezentanții Academiei.

