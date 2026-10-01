Primul muzeu în aer liber din România trece la iluminatul solar. Investiție de 107.000 de lei la Cluj

Investiția de la muzeu are ca scop creșterea siguranței și confortului vizitatorilor, precum și punerea în valoare a patrimoniului din Parcul Etnografic Național „Romulus Vuia”.

Noul sistem de iluminat a fost instalat pe ulițele parcului și poate fi mutat și reconfigurat în funcție de necesități. Soluția fotovoltaică a fost aleasă în condițiile în care în parc nu exista o alternativă viabilă pentru iluminatul public complet.

Potrivit Consiliului Județean Cluj, sistemul este format din 180 de stâlpi solari LED cu o putere de 25W, 20 de proiectoare solare și 20 de instalații de becuri și ghirlande solare.

Parcul Etnografic a fost vizitat de peste 50.000 de persoane în primele nouă luni ale anului 2026. În ultimii cinci ani, numărul mediu anual de vizitatori a crescut cu peste 20%.

Înființat la 1 iunie 1929, Parcul Etnografic Național „Romulus Vuia” a fost prima instituție de acest tip din România. Parcul reunește gospodării, instalații tehnice și alte construcții tradiționale reprezentative pentru satele transilvănene.

În 2026, la muzeu au fost realizate și studiile și documentațiile necesare pentru instalarea unei centrale de detecție a incendiilor la Atelierul de Icoane din Piața Ștefan cel Mare, unde sunt păstrate obiecte de patrimoniu și funcționează un atelier de restaurare și conservare.