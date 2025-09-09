Prințul Harry donează peste 1 milion de lire sterline organizației BBC Children in Need

Anunțul a fost făcut marți, în timpul vizitei prințului Harry la Nottingham, prima sa întoarcere în Marea Britanie după cinci luni.

„Suntem recunoscători pentru sprijinul acordat de BBC Children in Need în a ajuta factorii de schimbare din oraș să își continue misiunea de a crea spații sigure, de a construi încredere și de a oferi speranță și sentiment de apartenență tinerilor care au cea mai mare nevoie”, a declarat Harry.

BBC Children in Need a strâns peste 1 miliard de lire sterline din 1980 și finanțează peste 1.500 de organizații și proiecte din întreaga Mare Britanie. Deși membrii familiei regale sprijină frecvent cauze caritabile, donațiile personale nu sunt de regulă făcute publice.