Prințul Harry se întoarce în Marea Britanie, în contextul unei posibile întâlniri cu Regele Charles

Prințul Harry a aterizat pe aeroportul Heathrow pentru o vizită de patru zile, marcând cel mai lung sejur al său în Marea Britanie de la moartea Reginei Elisabeta a II-a, în 2022, scrie Daily Mail.

Revenirea sa coincide cu a treia aniversare a decesului bunicii sale și a alimentat speculațiile privind o posibilă reuniune cu Regele Charles.

Sosirea și omagiul adus Reginei

Ducele de Sussex a ajuns la Londra, după un zbor de 11 ore din Montecito, California.

La scurt timp după aterizare, el a vizitat mormântul Reginei Elisabeta a II-a la Capela St. George din Windsor, aducându-i un omagiu la aniversarea morții sale. Aceasta este prima sa vizită în Marea Britanie după cinci luni.

Angajamente planificate la Londra și Nottingham

Harry va participa la ceremonia anuală WellChild Awards din Londra, un eveniment pe care îl sprijină de 17 ani în calitate de patron al organizației. El va întâlni câștigătorii și familiile lor înainte de a înmâna un premiu unui copil.

Marți, va vizita Community Recording Studio din Nottingham, unde a fost ultima dată în 2019, împreună cu soția sa, Meghan Markle. Aceste activități subliniază implicarea sa constantă în cauze caritabile din Marea Britanie, în ciuda faptului că locuiește peste ocean.

Speculații privind întâlniri regale

Deși Regele Charles se află în prezent la Balmoral, surse regale sugerează că o întâlnire privată între tată și fiu rămâne posibilă. Ultima lor întâlnire față în față a avut loc în februarie 2023, la scurt timp după diagnosticul de cancer al regelui.

Dispute de securitate și provocări juridice

La începutul acestui an, cererea lui Harry la Înalta Curte pentru protecție automată din bani publici în vizitele în UK a fost respinsă.

Avocații săi au susținut că lipsa gărzilor înarmați ai Poliției Metropolitane îi pune viața în pericol, dar instanța a respins argumentul. Harry susține că a fost tratat nedrept de când s-a mutat în SUA.

Posibila participare la înmormântarea Ducesei de Kent

În urma decesului Ducesei de Kent, continuă speculațiile dacă Harry își va prelungi vizita pentru a participa la funeralii. Ducesa a avut o legătură strânsă cu Prințesa Diana, iar majoritatea membrilor familiei regale sunt așteptați să fie prezenți.

Dorința de a-și aduce familia înapoi în Marea Britanie

În ciuda disputelor legate de securitate, Harry ar dori, potrivit apropiaților, să își aducă copiii, Archie și Lilibet, în Marea Britanie pentru a-și cunoaște rădăcinile. Prietenii spun că nu a renunțat la speranța ca familia lui să se reconecteze cu viața regală britanică.