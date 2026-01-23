Proiect unic în Europa: ultimul pian al lui Beethoven este reconstruit

Este vorba despre un pian realizat de Conrad Graf, aflat astăzi în colecția Beethoven-Haus din Bonn, care nu mai poate fi folosit pentru a reproduce sunetul original.

Potrivit Belga News Agency, reconstrucția urmărește refacerea fidelă a instrumentului, inclusiv a caracteristicilor sale sonore. Pentru prima dată, pianul va fi reconstruit integral, folosind atât accesul direct la instrumentul autentic, cât și arhivele Beethoven-Haus, puse la dispoziția cercetătorilor implicați în proiect.

Echipa din spatele reconstrucției pianului

Componenta artistică și experimentală va fi coordonată de Orpheus Institute – un institut de cercetare muzicală din Belgia, Gent – unde pianul va fi folosit în concerte, teste și analize muzicale. Stilul componistic târziu al lui Beethoven și tehnologia pianului din epoca sa vor fi studiate în cadrul proiectului de universitatea KU Leuven.

Construcția propriu-zisă a pianului va fi realizată de fabricantul belgian Chris Maene, în colaborare cu pianistul și cercetătorul Tom Beghin de la KU Leuven. Cei doi au mai lucrat împreună la replici istorice ale altor două piane asociate cu Beethoven, construite de John Broadwood & Sons și Erard Frères.

Trilogia pianelor

„Cu această replică Graf, completăm trilogia pianelor lui Beethoven care s-au păstrat până în prezent”, a declarat Tom Beghin. „Ne dorim să reconstruim nu doar sunetul muzicii lui Beethoven, ci și modul în care gândea, simțea și lucra la claviatură. Alături de pianul Broadwood, acest instrument ne oferă un nou acces la muzica unui compozitor devenit surd, la intersecția dintre tehnologie, corp și imaginație”.

Pianul pe care a fost compus celebrul Opus 134

Pianul Graf original era considerat unul dintre cele mai avansate instrumente ale vremii. Avea o extensie de șase octave și jumătate, într-o perioadă în care majoritatea pianelor aveau cel mult șase, precum și o construcție specială cu patru corzi și pedale capabile să producă nuanțe timbrale subtile. Beethoven a achiziționat acest pian în ianuarie 1826, ca înlocuitor temporar pentru pianul său Broadwood aflat la reparații. Ambele instrumente au rămas în locuința sa până la moarte.

Pe acest pian, Beethoven a compus celebra Marea Fugă, Opus 134, una dintre cele mai radicale și influente lucrări ale sale din perioada târzie. Titlul orginal, Große Fuge, este în limba germană.

Drumul noului pian

Replica pianului este programată pentru finalizare la începutul anului 2027. Pianul va rămâne timp de cinci ani la Orpheus Institute, unde va fi folosit pentru cercetare și concerte, după care va porni într-un turneu european. La finalul turneului, pianul va reveni definitiv la Beethoven-Haus din Bonn, muzeul dedicat vieții și operei lui Ludwig van Beethoven.