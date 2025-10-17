Reese Witherspoon face „saltul” din cinematografie în literatură și-și lansează primul roman de ficțiune

Actrița și producătoarea americană Reese Witherspoon își lansează primul roman de ficțiune pentru adulți, scris împreună cu Harlan Colbert – „Gone before Goodbye”, relatează The Guardian.

Cea care, pentru mai mult de 30 de ani, a fost simbolul femeii inteligente și ambițioase, ascunse în spatele unei blonde vulnerabile și simple la minte intră acum în lumea literaturii cu o lucrare pe care New York Times e de așteptat s-o așeze la categoria „bestsellers”.

Prima idee de roman

Romanul o urmărește pe Maggie McCabe, o fostă chirurg de război în armată, care acceptă o slujbă medicală discretă pentru un client anonim, doar pentru ca un pacient să dispară, pur și simplu, sub îngrijirea ei, declanșând o adevărată conspirație mondială.

„Nu am mai avut niciodată o idee pentru un roman”, a spus Witherspoon.

„Sunt întotdeauna actrița care apare și pune în aplicare viziunea altcuiva. M-am gândit că poate e timpul să fac marele salt și să construiesc eu însămi lumea”.

Witherspoon și Coben sunt în turneu cu cartea.

Ei vor apărea împreună la Royal Festival Hall, săptămâna viitoare, în cadrul Festivalului de Literatură de la Londra.

O calitate rară

Născută în New Orleans și crescută în Nashville, Witherspoon și-a făcut debutul pe ecran la 14 ani în filmul „Omul din Lună” (1991).

Witherspoon are un premiu Oscar pentru interpretarea sa din rolul lui June Carter Cash din „Walk the Line” și a confirmat-o ca pe una dintre cele mai profitabile vedete de la Hollywood.

„Are acea calitate pe care bărbații o găsesc atractivă, în timp ce femeile ar vrea să-i fie prietene”, a spus odată regizorul Alexander Payne.

„Fenomenul Witherspoon”

„Dar aceasta este doar baza. Nimeni altcineva nu este la fel de amuzant sau nu aduce atât de mult farmec lucrurilor. Poate face orice”.

În 2017, Witherspoon a lansat Clubul de Carte Reese’s, care se mândrește acum cu milioane de membri și o capacitate uimitoare de a transforma orice selecție într-un bestseller – un fenomen atât de puternic, încât îi poartă numele „fenomenul Witherspoon”.