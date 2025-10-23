Jon Bon Jovi revine pe scenă: Primul turneu de la operația corzilor vocale

În 2022 Jon Bon Jovi a început să aibă dificultăți în interpretarea pieselor sale. A consultat un medic care i-a spus că una dintre corzile vocale i se atrofia. Avea nevoie de o intervenție chirurgicală majoră, potrivit AP.

Bon Jovi a fost supus acestei proceduri și, în anii următori a trecut printr-o recuperare extinsă. Vara viitoare, trupa sa, Bon Jovi, va începe primul turneu din ultimii patru ani.

Turneul „Forever” începe cu patru seri de concerte la Madison Square Garden din New York, înainte ca trupa să se îndrepte spre Edinburgh, Scoția; Dublin și Londra.

„Există multă bucurie în acest anunț – bucurie că putem împărtăși aceste nopți împreună cu fanii noștri minunați și bucurie că trupa poate fi împreună”, a spus Bon Jovi într-un comunicat. „Am vorbit pe larg despre recunoștința mea, dar o voi spune din nou, sunt profund recunoscător că fanii și fraternitatea acestei trupe au avut răbdare și mi-au acordat timpul necesar pentru a mă însănătoși și a mă pregăti pentru turneu. Sunt pregătit și entuziasmat!”

Ultimul concert al trupei Bon Jovi a avut loc pe 30 aprilie 2022, la Nashville.