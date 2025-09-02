Regizorul Sergei Loznitsa va fi prezent la Bucharest International Film Festival 2025

Ediția cu numărul XXI a Bucharest International Film Festival (19-28 septembrie 2025) aduce în România, pentru prima dată, o proiecție-eveniment a filmului „Paleontology Lesson”, cel mai recent scurtmetraj semnat de celebrul cineast Sergei Loznitsa. Premiera națională va avea loc în prezența regizorului, urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri cu publicul, un moment de referință pentru cinefili, critici și profesioniști din industria cinematografică.Dincolo de această lansare a scurtmetrajului “Paleontology Lesson”, prezența regizorului în România, este celebrată în cadrul festivalului prin organizarea unei retrospective dedicate documentarelor sale.

Festivalul găzduiește o serie de proiecții care reunesc câteva dintre cele mai reprezentative titluri ale regizorului: „State Funeral”(2019), „Babi Yar. Context”(2021), „The Natural History of Destruction”(2022).

State Funeral

„State Funeral”, un documentar compus din imagini de arhivă rare și tulburătoare care surprind funeraliile lui Stalin în martie 1953. Mai mult decât o cronică a înmormântării unui tiran, filmul este o incursiune cutremurătoare în apogeul cultului personalității și al propagandei sovietice. Prin imagini de arhivă inedite, Loznitsa descrie o epocă dominată de teroare, manipulare și supunere absolută, cu vicepremierul Beria, artizan al represiunii, în prim-plan. „State Funeral” devine astfel o meditație lucidă asupra naturii totalitarismului și a moștenirii sale toxice.

Babi Yar. Context

„Babi Yar. Context”, o cronică devastatoare a masacrului de la Babi Yar, unde peste 33.000 de evrei au fost uciși în doar două zile, în 1941, la marginea Kievului. Loznitsa, care a copilărit în apropierea locului, explorează nu doar atrocitatea în sine, ci și tăcerea oficială care a urmat, într-un context sovietic ce a suprimat memoria colectivă. Prin imagini de arhivă rare, filmul restituie o istorie, aducând în prim-plan responsabilitatea și uitarea din spatele genocidului.

The Natural History of Destruction

„The Natural History of Destruction”, bazat pe arhive din Al Doilea Război Mondial, explorează efectele devastatoare ale bombardamentelor aeriene asupra populației civile. Loznitsa pune o întrebare incomodă, dar esențială și anume: poate fi justificată distrugerea în masă în numele unui ideal moral? O reflecție actuală despre violență, memorie și responsabilitate istorică.

Filmele lui Loznitsa explorează cu rigoare artistică teme precum istoria traumatică, mecanismele propagandei și condiția umană în fața autorității. Prin stilul său inconfundabil, regizorul reușește să transforme documentarul într-un instrument de reflecție profundă și critică socială.

Pe 23 septembrie, la ora 17:00, sala Media a Muzeului Țăranului Român va găzdui o masă rotundă cu regizorul Sergei Loznitsa și invitați din domeniul filmului, istoriei și industriei culturale. Discuțiile vor aborda teme de maximă actualitate precum provocările realizării de film în vremuri de criză, adaptarea creației artistice la realitățile geopolitice, rolul cineastului în documentarea și interpretarea istoriei contemporane.

Sergei Loznitsa, recunoscut pentru pozițiile sale ferme și lucide cu privire la războiul din Ucraina și pentru aportul său valoros la cinematografia mondială, este unul dintre cei mai apreciați autori europeni ai prezentului. Loznitsa are o carieră impresionantă ce cuprinde 22 de documentare și 4 filme de ficțiune, selectate și premiate la festivaluri de prestigiu precum Cannes, Veneția și Berlin. Filmele sale „Maidan”, „Donbass”, „A Gentle Creature” sunt cronici cinematografice ale societății post-sovietice și mărturii cinematografice de o profunzime rar întâlnită.

Locațiile în care se va desfășura BIFF 2025 sunt Cinema Muzeul Țăranului Român, CREART – Grădina cu filme, Cinemateca Eforie și Cinema Union.