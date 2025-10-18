Prima pagină » Social » Cetățean albanez reținut pe Aeroportul Otopeni cu 22 de kilograme de canabis ascunse în bagaj

Procurorii DIICOT - Structura Centrală au dispus reținerea unui cetățean albanez de 35 de ani, acuzat de trafic internațional de droguri de risc, după ce acesta a fost prins în flagrant pe Aeroportul Otopeni cu 22 de kilograme de canabis.
Sursa foto: Poliția de Frontieră Română
Radu Mocanu
18 oct. 2025, 14:04, Social

Procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus reținerea unui cetățean albanez de 35 de ani, acuzat de trafic internațional de droguri de risc, după ce acesta a fost prins în flagrant pe Aeroportul Otopeni cu 22 de kilograme de canabis.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi procurat drogurile din Grecia și le-a introdus în România cu o cursă de linie pe ruta Atena–București. Substanțele interzise, ambalate în 49 de pungi vidate, au fost ascunse într-un bagaj de cală.

Inculpatul a fost prins în flagrant de polițiștii de frontieră ai Centrului de Supraveghere și Control al Trecerii Frontierei Aeroporturi București-Otopeni.

Procurorii DIICOT au sesizat Tribunalul din București cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.