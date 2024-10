Regretul carierei pentru Al Pacino are legătură cu rolul din „Scarface”

Actorul îşi promovează în această perioadă cartea „Sonny Boy”, în Marea Britanie, şi, cu această ocazie, şi-a amintit diverse momente din cariera sa.

Deşi a avut un parcurs profesional plin, Pacino a menţionat că interpretarea din filmul regizat de Brian De Palma a fost subapreciată de critici şi de Academia Americană de Film, pelicula neprimind vreo nominalizare.

În emisiunea BBC Today, actorul a spus: „Mi-ar fi plăcut măcar să fiu nominalizat pentru acel rol”. Interpretarea lui Tony Montana în „Scarface” a rămas una dintre cele mai iconice din cinematografie, fiind asociată cu celebra replică „Say hello to my little friend” („Salută-l pe micul meu prieten”).

Deşi nu a câştigat Oscarul pentru acest rol, Pacino a primit mult râvnitul trofeu abia zece ani mai târziu, pentru rolul din „Scent of a Woman”, iar pe parcursul carierei a fost nominalizat de alte şapte ori, inclusiv pentru primele două filme din seria „Naşul”.

Pacino a vorbit, de asemenea, şi despre experienţele avute pe platourile de filmare a „Naşul”, recunoscând că, la un moment dat, aproape că că era să fie eliminat din distribuţia seriei se succes.