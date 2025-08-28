Ricky Martin vine în România. Când și unde va concerta

Fanii vor putea asculta live cele mai mari hituri ale artistului, de la „Livin’ la Vida Loca” și „She Bangs” până la „María” și „The Cup of Life”. Setlist-ul concertului „Ricky Martin Live la București” va combina ritmurile latino cu influențe pop și internaționale, alături de coregrafii spectaculoase.

Ricky Martin Live la București: o producție vizuală impresionantă

Producția concertului este concepută pentru a transforma fiecare moment artistic într-o experiență memorabilă. Show-ul include lumini de ultimă generație, proiecții vizuale imersive, o trupă live și șapte dansatori, care vor crea o atmosferă vibrantă, tipică stilului „Ricky Martin Live la București”.

Bilete disponibile online

Biletele pentru „Ricky Martin Live” la București pot fi achiziționate online de pe rickymartin.emagic.ro, tickets.emagic.ro și iaBilet.ro. Publicul are la dispoziție mai multe opțiuni de acces: Standing Diamond, Standing Golden și Standing General Access, pentru o experiență adaptată fiecărui tip de fan.

Turneul „Ricky Martin Live” a fost primit cu entuziasm în întreaga lume, criticii remarcând vocea inconfundabilă a artistului și carisma sa de pe scenă. Concertul de la București nu este doar o întâlnire cu un superstar internațional, ci și o celebrare a unei cariere muzicale impresionante. Ricky Martin Live la București este evenimentul care confirmă statutul artistului ca unul dintre cei mai apreciați interpreți ai scenei internaționale.