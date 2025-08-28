Prima pagină » Cultură-Media » Ricky Martin vine în România. Când și unde va concerta

Ricky Martin vine în România. Când și unde va concerta

Superstarul Ricky Martin (53 de ani) se întoarce în România în cadrul turneului său, ”Ricky Martin Live 2025”. Artistul portorican se va afla pe scena de la Romexpo pe 16 decembrie 2025, într-unul dintre cele mai așteptate concerte internaționale din România. Evenimentul promite un show memorabil, plin de energie și culoare.
Sursa foto: Mediafax Foto
Andrei Rachieru
28 aug. 2025, 17:38, Cultură-Media

Fanii vor putea asculta live cele mai mari hituri ale artistului, de la „Livin’ la Vida Loca” și „She Bangs” până la „María” și „The Cup of Life”. Setlist-ul concertului „Ricky Martin Live la București” va combina ritmurile latino cu influențe pop și internaționale, alături de coregrafii spectaculoase.

Ricky Martin Live la București: o producție vizuală impresionantă

Producția concertului este concepută pentru a transforma fiecare moment artistic într-o experiență memorabilă. Show-ul include lumini de ultimă generație, proiecții vizuale imersive, o trupă live și șapte dansatori, care vor crea o atmosferă vibrantă, tipică stilului „Ricky Martin Live la București”.

Bilete disponibile online

Biletele pentru „Ricky Martin Live” la București pot fi achiziționate online de pe rickymartin.emagic.ro, tickets.emagic.ro și iaBilet.ro. Publicul are la dispoziție mai multe opțiuni de acces: Standing Diamond, Standing Golden și Standing General Access, pentru o experiență adaptată fiecărui tip de fan.

Turneul „Ricky Martin Live” a fost primit cu entuziasm în întreaga lume, criticii remarcând vocea inconfundabilă a artistului și carisma sa de pe scenă. Concertul de la București nu este doar o întâlnire cu un superstar internațional, ci și o celebrare a unei cariere muzicale impresionante. Ricky Martin Live la București este evenimentul care confirmă statutul artistului ca unul dintre cei mai apreciați interpreți ai scenei internaționale.