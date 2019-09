RO-Wine prezintă în avanpremieră vinurile anului 2020 la Harvest Wine Festival

RO-Wine va prezenta în avanpremieră vinurile anului 2020 la Harvest Wine Festival, programat între 28 şi 29 septembrie la Bucureşti, în zona plaza Timpuri Noi Square - Biutiful Downtown / Carnivale Food Market, arată un comunicat remis MEDIAFAX.

Harvest Wine Festival îşi propune să facă primii paşi către un eveniment de tip „en primeur”, în care producătorii îşi prezintă, în afară de vinurile deja cunoscute, şi cele mărcile încă nelansate pe piaţă, dar care urmează să apară în următoarele 12 luni, anunţă organizatorii. Publicul va avea ocazia să guste vor fi prezentate vinuri care nu au fost încă lansate comercial.

”RO-Wine este în primul rând un furnizor de experienţe şi de cunoştinţe, este un loc de întâlnire pentru cele mai frumoase vinuri disponibile şi pentru vârfurile ofertei gastronomice. Însă un asemenea festival nu poate acoperi toate aspectele pieţei de vin, iar unul dintre momentele importante ale pieţei este cel în care sunt pregătite de lansare vinurile anului următor. Sperăm să prezentăm publicului cât mai multe vinuri noi, care să compună tabloul ofertei de anul viitor, precum şi o imagine cât mai detaliată a noii recolte. O parte dintre aceste vinuri vor fi prezente şi la Cluj, unde vom organiza cea de-a doua ediţie a RO-Wine dedicată publicului şi pieţei Horeca din Transilvania”, spune Marinela V. Ardelean, co-organizator al Ro-Wine | The International Wine Festival of Romania.

Au confirmat participarea aproximativ 60 de crame din România, Moldova, Argentina, Italia, Franţa şi Statele Unite. În premieră, un lanţ de retail din România, Carrefour, va participa la Harvest Wine Festival pentru a prezenta publicului un nou program de promovare a vinului românesc.

Pe toată durata festivalului, vor fi organizate sesiuni de live cooking, iar Biutiful Downtown şi Carnivale Food Market îşi vor prelungi orele obişnuite de program pentru a răspunde solicitării vizitatorilor.

“Dacă până acum, prin ediţiile RO-Wine de la Bucureşti şi Cluj, am prezentat publicului vinuri excepţionale care puteau fi găsite pe piaţa locală şi internaţională, iată că de această dată le oferim pasionaţilor avanpremiera pieţei din 2020! Weekendul acesta ei vor putea degusta în premieră vinuri albe şi roşii care nu sunt încă comercializate, de o calitate desăvârşită, şi ne vom putea bucura împreună de aromele şi savoarea lor! Sunt entuziasmat să ne revedem într-un context atât de drag mie, la o poveste cu şi despre vinuri, la Harvest Wine Festival, şi într-un loc de suflet, Timpuri Noi Square, Biutiful Downtown si Carnivale Food Market, o destinaţie de neratat pentru pasionaţii de gastronomie!”, a arătat Liviu Popescu, co-organizator RO-Wine | The International Wine Festival of Romania.

Biletele pentru Harvest Wine Festival sunt disponibile pe platforma www.bilete.ro, la pretul de 50 de lei/zi.

Prima ediţie a Harvest Wine Festival se va desfăşura între 28 şi 29 septembrie la Bucureşti, în zona plaza Timpuri Noi Square - Biutiful Downtown/Carnivale Food Market.

