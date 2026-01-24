Robbie Williams – mai tare ca Beatles în topul albumelor din Marea Britanie

Robbie Williams a depășit trupa Beatles în topul albumelor din Marea Britanie și a devenit, astfel, artistul britanic cu cele mai multe albume ajunse pe primul loc în această țară, relatează BBC.

Albumul lui Williams, „Britpop”, lansat vinerea trecută, este al 16-lea album care a ajuns pe primul loc în topuri de la lansarea sa în calitate de artist solo, în 1997 (ne amintim albumul „Life Thru A Lens”).

Sărbătorire cu Coca-Cola Zero și o salată

El a adăugat: „Este pur și simplu senzațional ce s-a întâmplat. Mă simt ca Forrest Gump al muzicii pop.”

Vedeta se află în prezent la Paris pentru o vacanță de weekend cu soția sa, Ayda Field, unde au spus că vor sărbători „cu o Coca-Cola Zero și o salată”.

Coca-Cola Zero și o salată? Departe mult de hedonismul 1990, dar mai bine așa, decât cu dependențele după tine, la pachet cu căderile nervoase.

„O să profit măcar de această săptămână ca să-mi amintesc cât de norocos sunt”, a spus el.

„Epoca de aur a muzicii britanice”

„Pentru că, o vreme, nu am putut face asta din cauza unei boli mintale sau a altor probleme, dar acum sunt într-un loc în care grădina înflorește și doar privesc pășunile. Și cred că aceasta este cea mai mare realizare, faptul că pot sta în acel moment, să respir adânc și să zâmbesc”.

Coperta albumului său este bazată pe celebra fotografie a lui Mick Hudson, făcută la festivalul Glastonbury din 1995, în care apare Robbie cu părul blond decolorat și un dinte lipsă – incidentul care, de altfel, a și dus la excluderea sa din trupa de băieți „Take That”.

El a numit „Britpop” „albumul pe care am vrut să-l scriu după ce am părăsit Take That” și o celebrare a „unei epoci de aur pentru muzica britanică” care valorifică energia trupelor din anii ’90 precum Oasis și Elastica.

„Williams – eliberat și furios”

The Guardian a numit-o „o călătorie capricioasă, dar câștigătoare, ca o mașină a timpului în anii ’90” într-o recenzie de patru stele .

Rolling Stone a acordat, de asemenea, patru stele , spunând că Williams părea „eliberat” și „furios fără căință”, în timp ce „a interpretat unele dintre cele mai bune cântece ale sale din ultimii ani”.

În total, Robbie Williams are 21 de albume ce au ajuns pe primul loc.

Williams este depășit doar de Paul McCartney, cu 23 de albume.

Williams este foarte atent să rămână cu picioarele pe pământ.

El a povestit într-un interviu recent un episod haios: „Acum câteva săptămâni, eram cu socrii mei americani”, a declarat el pentru BBC News. „Și i-am spus soacrei mele: „Știi, Gwen, dacă voi avea următorul album numărul unu, voi avea mai multe albume numărul unu decât oricine altcineva vreodată”.”

„Și fiica mea, Teddy, în șoaptă, s-a întors într-o parte și a exclamat: «În Regatul Unit». Deci, știi, nu mă voi lăsa dus de val prea mult”, a spus el.