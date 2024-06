Rupert Murdoch a spus pentru a 5-a oară Da: a făcut nuntă cu fosta soacră a lui Abramovici, cu 25 de ani mai tânără

Nunta a avut loc la Moraga, unde se află conacul lui Murdoch din California, în prezenţa unor invitaţi aleşi bob cu bob, printre care proprietarul echipei New England Patriot, Robert Kartf, şi soţia acestuia, Dana Blumberg, precum şi CEO-ul New Corp, Robert Thompson, împreună cu soţia lui, Wang Ping.

Pentru a întâmpina oaspeţii şi maşinile lor luxoase, inclusiv multe Rolls Royce şi Bentley, au fost adoptate măsuri de securitate impresionante pentru a păstra confidenţialitatea şi a ţine nunta departe de paparazzi.

Fotografiile oficiale publicate îi arată pe cei doi soţi zâmbind şi îmbrăţişându-se. Noua soţie poartă o rochie albă elegantă fără umăr şi Murdoch este impecabil într-un costum închis la culoare.

Cuplul a început să se întâlnească vara trecută, după ce logodna anterioară a magnatului cu Ann Lesley Smith s-a destramat după doar două săptămâni.

Murdoch spusese că nunta cu Lesley Smith va fi ultima, totuşi evenimentul monden nu a avut loc niciodată.

La scurt timp după despărţire, magnatul a cunoscut-o pe Zhukova, femeie de ştiinţă cu 25 de ani mai tânără, sosită în Statele Unite împreună cu fostul ei soţ pe vremea când epoca Uniunii Sovietice apunea.

