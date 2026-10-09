Sabia lui Darth Vader din duelul în care îi spune lui Luke „Eu sunt tatăl tău”, scoasă la licitație pentru cel puțin un milion de dolari

Licitația va fi organizată de casa Heritage Auctions și va include peste două duzini de săbii laser din filmele seriei, de la episoadele I la IX, precum și obiecte din alte producții inspirate de universul creat de George Lucas, potrivit The Guardian.

Sabia lui Darth Vader a fost folosită și în „Return of the Jedi”.

Printre celelalte piese scoase la vânzare se numără săbiile cu care personajele Obi-Wan Kenobi, interpretat de Ewan McGregor, și Anakin Skywalker, jucat de Hayden Christensen, se duelează în „Revenge of the Sith”.

Fiecare dintre acestea are un preț estimat de pornire de cel puțin 10.000 de dolari.

Alte obiecte ale colecției

În iulie, o sabie laser însoțită de mâna tăiată a lui Luke Skywalker, din „The Empire Strikes Back”, s-a vândut cu 3,75 milioane de dolari.

Potrivit casei de licitații, aceasta este cea mai scumpă piesă de recuzită vândută vreodată dintr-un film „Star Wars”.

Colecția include și o armă blaster EE-3 folosită de Boba Fett în „The Empire Strikes Back”, estimată la peste 100.000 de dolari.

Printre obiectele scoase la licitație se mai află o mână de păpușă a lui Yoda, folosită de Frank Oz la prima apariție a personajului în „The Empire Strikes Back”, scenariul personal al actorului Anthony Daniels pentru filmul original din 1977, semnat și aflat la a treia versiune, precum și o cască de pilot TIE Fighter din „Rogue One: A Star Wars Story”.