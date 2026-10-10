Sabia laser a lui Darth Vader folosită în duelul din „Imperiul contraatacă”, scoasă la licitație. Sabia lui Luke Skywalker, vândută cu o sumă record

O sabie laser Darth Vader folosită în duelul culminant din Orașul Norilor, se numără printre cele mai importante obiecte ale licitației Ultimate Star Wars, care va avea loc de Heritage Auctions pe 12 noiembrie, potrivit AP.

Sabia lui Vader, folosită și în filmul „Întoarcerea Jedi”, se așteaptă să se vândă cu cel puțin 1 milion de dolari. Este una dintre cele peste douăzeci de recuzite de săbii laser care vor fi scoase la vânzare la licitația care cuprinde episoadele I-IX din „Războiul Stelelor” și alte filme și seriale TV din galaxia creată de George Lucas.

Altele includ săbii laser în duel mânuite cu forță de Obi-Wan Kenobi, interpretat de Ewan McGregor, și de Anakin Skywalker, interpretat de Hayden Christensen, în „Răzbunarea Sith”, care se așteaptă să se vândă cu cel puțin 10.000 de dolari bucata.

Se estimează că o carabină EE-3 mânuită de Boba Fett în timpul filmului „Imperiul contraatacă” va aduce peste 100.000 de dolari.

Sunt incluse și o mână de marionetă Yoda folosită de Frank Oz în apariția originală a personajului din „Imperiul contraatacă” și o cască de pilot TIE Fighter din „Rogue One: O poveste Star Wars”.