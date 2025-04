Sanda Țăranu, despre depresia care a ținut-o departe de meseria iubită

Simbol al eleganței, rafinamentului și al profesionalismului desăvârșit, Sanda Țăranu a fost și rămâne una dintre cele mai recognoscibile voci din România.

Sanda Țăranu spune că, după absolvirea studiilor, a refuzat repartiția la Teatrul Național din Craiova și a ales Televiziunea Română.

„Mi s-a propus Teatrul Național din Craiova. Dar eu, fiind căsătorită deja, mă înțelesesem cu Nicolae, cu soțul meu, ca să refuz repartiția. Ei, vă dați seama, comisia a fost impresionată – cum adică să refuz repartiția? Nu se întâmplase niciodată așa ceva”, povestește Sanda Țăranu.

Ea relatează un moment delicat din viața ei.

„A fost momentul când, rămânând numai două ore de program, deci după 83-84, cam așa ceva, eu am cerut schimbarea locului de muncă. Pentru că n-am vrut să apar cu orice preț. Adică ce să fac? Nu mai puteam să-mi fac meseria. Am căzut într-o depresie îngrozitoare. Nu m-am prefăcut că sunt bolnavă, așa a fost. Când m-am dus la spital, la spitalul numărul nouă, ca să nu zic mai rău, așa a fost și m-au internat imediat. Am făcut bine, pentru că acolo mi-am dat seama ce însemna dacă s-ar fi agravat boala”, spune Sanda Țăranu.

Sanda Țăranu amintește și de perioada de la Teleenciclopedie: „În sfârșit, ducându-mă la spital, medicii au găsit această posibilitate și de a-mi schimba locul de muncă și a rămâne în televiziune, într-un serviciu care tot personal artistic pretindea. Era regia de montaj. Astfel am stat aproape cinci ani fără să apar, auzindu-se glasul meu. Deci eu îmi făceam, într-un fel, meseria pentru că… Dar nu mă vedeam. Că am zis, eu nu apar. Și se auzea glasul meu, se auzea la Teleenciclopedie”.

Interviul integral poate fi urmărit aici: https://www.youtube.com/watch?v=DS4Nr_7ynwE&t=18s.

Crainică a Televiziunii Române din 1963 până în 1998, a prezentat Telejurnalul, a fost vocea celebrei emisiuni Teleenciclopedia, a prezentat spectacole de varietăți, festivaluri și programe speciale ale TVR, devenind un adevărat simbol național. Mulți dintre telespectatori mărturiseau că le dispăreau migrenele doar ascultându-i vocea Sandei Țăranu.