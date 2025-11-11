Scriitorul David Szalay a câștigat prestigiosul premiu Booker pentru ficțiune

David Szalay, în vârstă de 51 de ani, i-a învins pe alți cinci finaliști, inclusiv pe favoriții Andrew Miller și Kiran Desai, pentru a câștiga râvnitul premiu literar, recompensat cu de 50.000 de lire sterline și un impuls semnificativ pentru vânzări și profilul câștigătorului, potrivit CNN.

El a fost ales dintre 153 de romane trimise de un juriu care i-a inclus pe scriitorul irlandez Roddy Doyle și vedeta din „Sex and the City”, Sarah Jessica Parker.

Doyle a spus că „Flesh” – o carte „despre viață și despre stranietatea vieții” – a ieșit la iveală ca alegerea unanimă a juriului după o ședință de cinci ore.

Cartea lui Szalay povestește viața taciturnului István, de la o relație adolescentină cu o femeie mai în vârstă, trecând prin perioada de când era imigrant în Marea Britanie și ajungând să locuiască în înalta societate londoneză. Autorul a spus că a vrut să scrie despre un imigrant maghiar și „despre viață ca experiență fizică, despre cum este să fii un corp viu în lume”.

Primindu-și trofeul la Old Billingsgate din Londra – o fostă piață de pește transformată în locație strălucitoare pentru evenimente – Szalay le-a mulțumit juriului pentru recompensarea romanului său.

Finalist în 2016

Szalay, născut în Canada, crescut în Marea Britanie, locuiește la Viena. A fost anterior finalist la premiul Booker în 2016 pentru „All That Man Is”, o serie de povești despre nouă bărbați complet diferiți.

„Flesh” a fost lăudat de mulți critici, dar i-a frustrat pe alții prin refuzul său de a umple golurile din povestea lui István – mari fragmente din viață, inclusiv încarcerarea și serviciul militar în Irak în timpul războiului, apar în afara paginii – și prin personajul central încăpățânat de inexpresiv, a cărui remarcă cea mai frecventă este „Bine”.

Szalay a fost considerat un outsider pentru premiul din acest an, dar a crescut cotele caselor de pariuri în zilele dinaintea ceremoniei de luni.

Premiul Booker a fost fondat în 1969 și și-a construit o reputație pentru transformarea carierelor scriitorilor. Printre câștigătorii săi s-au numărat Salman Rushdie, Ian McEwan, Arundhati Roy, Margaret Atwood și Samantha Harvey, care a câștigat premiul din 2024 pentru povestirea despre stația spațială „Orbital”.