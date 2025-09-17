Se lansează „Dragoste fără cuvinte”, primul film românesc care schimbă perspectiva asupra iubirii și incluziunii

Publicul românesc este așteptat, de vineri, în cinematografele din întreaga țară să descopere o poveste cu totul specială: premiera filmului „Dragoste fără cuvinte”, primul lungmetraj românesc dedicat persoanelor surde și hipoacuzice.

Regizat de Octavian Iacob, filmul aduce în prim-plan o poveste autentică despre iubire, familie și curajul de a înfrunta barierele sociale și culturale.

Filmul urmărește destinul Alexiei, o tânără artistă surdă care primește o promovare și ajunge să-l cunoască pe Mihai, fiul șefului ei – un tânăr rebel și superficial. Cei doi provin din lumi complet diferite, dar în ciuda prejudecăților și tensiunilor familiale, între ei se naște o relație sinceră, care le va transforma viețile.

Primul film românesc cu actori surzi în roluri principale

Producția marchează o premieră absolută în România – roluri interpretate de actori surzi, folosirea extinsă a limbii semnelor române și un mesaj profund despre empatie și conexiune umană.

Distribuția impresionantă îi include pe Costel Constantin, Paul Diaconescu, Eduard Iacovache, Jeni Ion și Monica Davidescu. Filmul surprinde conflicte puternice, transformări emoționale și o temă rar abordată în cinematografia autohtonă: viața comunității surde din România.

„Punte între două lumi”

„Dragoste fără cuvinte” nu este doar un film, ci o punte între două lumi”, a precizat regizorul Octavian Iacob. „Ne-am dorit să arătăm că, dincolo de barierele sociale sau fizice, oamenii se pot conecta prin emoții autentice. Publicul va descoperi o poveste despre puterea familiei, despre lupta dintre generații, dar mai ales despre iubirea care reușește să învingă prejudecățile. Sunt extrem de bucuros că am putut contribui la o producție care aduce în prim-plan vocea unei comunități prea puțin vizibile”.

Potrivit dorinței producătorilor, toate încasările vor fi donate Asociației Naționale a Surzilor din România, într-un gest de solidaritate și sprijin concret.