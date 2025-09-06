Seara cea mare a Leului de Aur, la Festivalul de Film de la Veneția / Filme iconice, drame actuale, pe teme puternice și curajoase, care au făcut ca inbox-urile producătorilor să fie inundate cu mesaje de ură

Dintre cele 21 de filme care concurează sâmbătă pentru marele premiu la Festivalul de la Veneția, două sunt considerate favorite: o docudramă sfâșietoare despre războiul din Gaza, o poveste de dragoste cu tematică de wrestling, cu Dwayne „The Rock” Johnson în rolul principal, și un thriller sud-coreean cu mult umor negru.

„Vocea lui Hind Rajab” este, însă, și el considerat un candidat puternic, mai ales dacă e să luăm în calcul impactul asupra publicului. Filmul, o puternică declarație politică împotriva asediului și bombardamentelor continue ale Israelului asupra Gazei, este despre suferința unei fetițe palestiniene de cinci ani, Hind Rajab Hamada, prinsă într-o mașină alături de rudele decedate, în ianuarie 2024, după ce au fost atacați în timp ce fugeau de trupele israeliene din orașul Gaza.

Criticul-șef al The Guardian spune că, fără îndoială, acesta e filmul „care a aprins Festivalul de la Veneția”, realizat de cineasta tunisiană Kaouther Ben Hania.

O temă actuală, care a atras producători executivi puternici de la Hollywood

Ben Hania, care este și cetățeană franceză, folosește în film înregistrări reale cu Hind Rajab care imploră salvatorii să vină în ajutorul ei, în timp ce noaptea și tancurile israeliene se apropie de epava vehiculului unde se ascundea.

Filmul a atras oameni puternici de la Hollywood care s-au alăturat ca producători executivi: Brad Pitt și Joaquin Phoenix, Jonathan Glazer și Alfonso Cuarón.

La premiera filmului, publicul a aplaudat 23 de minute, dar partea mai puțin bună este că producătorii executivi s-au trezit cu căsuțele de e-mail inundate cu mii și mii de mesaje de ură.

„Același mesaj, trimis din nou și din nou, era extrem de intimidant”, a spus cineasta tunisiană.

O selecție de filme foarte bune, aplaudate de critici și de public, deopotrivă

De altfel, ediția de anul acesta a Festivalului de la Veneția s-a concentrat mult pe subiectul conflictului din Gaza.

Mii de protestatari au mărșăluit până la intrarea în ansamblul festivalului, iar o scrisoare deschisă semnată de 2.000 de profesioniști din industria cinematografică cerea organizatorilor festivalului să denunțe guvernul israelian pentru ofensiva din Gaza.

Selecția de filme de anul acesta este solidă, criticii sunt, în general, pozitivi, mai ales pentru că Festivalul de Film de la Veneția este o platformă importantă de lansare atât pentru producții internaționale cu bugete mari, cât și pentru filme de artă aflate în căutare de distribuitori.

Veneția este o platformă binecunoscută pentru Oscar

Mai mulți câștigători anteriori ai prestigiosului Leu de Aur de la Veneția au ajuns ulterior la gloria Oscarurilor, precum Nomadland sau Joker.

Printre candidații care speră să urmeze câștigătorului de anul trecut – „Camera de alături” al lui Pedro Almodóvar – se află „The Smashing Machine”, cu Dwayne Johnson în rol principal, un film despre pionierul artelor marțiale mixte (MMA) din anii ’90, Mark Kerr.

Alți favoriți includ „No Other Choice” al regizorului sud-coreean Park Chan-wook, despre un angajat veteran al unei fabrici de hârtie care este concediat și decide să își elimine potențialii rivali pentru un nou job.

Alte producții candidate la „Leul de Aur”

Regizorul grec Yorgos Lanthimos a prezentat thrillerul foarte apreciat și cu un umor negru, „Bugonia”, care îl readuce alături de actrița sa preferată, dublă laureată cu Oscar, Emma Stone. Cei doi colaborează pentru a cincea oară la un lungmetraj și speră să repete succesul din 2023, când „Poor Things” a câștigat Leul de Aur la Veneția.

Adaptarea cu buget mare a lui Guillermo del Toro după „Frankenstein”, realizată pentru Netflix, a primit, de asemenea, în mare parte recenzii pozitive.

Specialista americană în thrillere, premiată cu Oscar, Kathryn Bigelow, a revenit după o pauză de opt ani cu drama politică „A House of Dynamite”, plasată la Casa Albă și având ca temă un atac nuclear fictiv asupra Statelor Unite.