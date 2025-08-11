Sebastian Stan va juca în „Frankenstein în România”, noua producție regizată de Radu Jude

Într-un interviu pentru publicația The Hollywood Reporter, regizorul Radu Jude a dezvăluit că deja scrie la noua producție, „Frankenstein în România”, și că Sebastian Stan va juca în filmul său.

„Scriu un film în acest moment. Este un film despre Frankenstein în România. Se va numi Frankenstein în România”, a declarat Jude pentru sursa citată.

Sebastian Stan și Radu Jude au discutat anterior privind o colaborare, iar ideea filmului a venit ulterior. Jude a declarat pentru The Hollywood Reporter că își imaginează că Sebastian Stan va juca „ambele roluri”, cel al lui Victor Frankenstein și al monstrului său.

Povestea noului film va combina existența reală a unei închisori secrete a CIA în România în trecut cu legenda monstrului Frankenstein.

Sebastian Stan s-a născut în România, iar în prezent este stabilit în SUA. Actorul a mai jucat în producții cunoscute precum „The Apprentice” – unde l-a interpretat pe Donald Trump, „A Different Man”, „Pam & Tommy”, „The Falcon and the Winter Soldier”.