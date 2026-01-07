Sebastian Stan, în discuții pentru un rol în „The Batman Part II”, alături de Robert Pattinson

Deși detaliile despre personajul pe care l-ar putea interpreta nu au fost dezvăluite, sursele publicației Deadline susțin că, dacă negocierile se vor finaliza cu succes, Sebastian Stan va juca alături de Robert Pattinson, care revine în rolul lui Bruce Wayne / Batman. Mutarea vine la scurt timp după ce s-a aflat că Scarlett Johansson, o altă vedetă din universul Avengers, este și ea vizată pentru un rol nou în film.

„The Batman Part II” este programat să intre în producție în primăvara acestui an și are data de lansare stabilită pentru 1 octombrie 2027. Filmul este produs de James Gunn și Peter Safran, alături de Dylan Clark, aceștia fiind responsabili de viitorul DC Studios.

Primul film din serie, „The Batman” (2022), regizat tot de Matt Reeves, a reprezentat unul dintre cele mai importante succese cinematografice ale Warner Bros. în perioada post-pandemie. Cu Robert Pattinson și Zoë Kravitz în rolurile principale, pelicula a încasat 369,3 milioane de dolari în America de Nord și 772 de milioane de dolari la nivel mondial.

Un nou capitol pentru Sebastian Stan

Sebastian Stan nu este străin de genul filmelor cu supereroi, interpretând timp de peste un deceniu personajul Bucky Barnes / Winter Soldier în Universul Cinematic Marvel, rol pe care l-a reluat recent în filmul „Thunderbolts*”.

În paralel, actorul se bucură și de recunoaștere critică în afara blockbusterelor. Cel mai recent, a fost lăudat pentru interpretarea sa în filmul „The Apprentice”, unde l-a jucat pe Donald Trump, rol care i-a adus o nominalizare la Oscar pentru cel mai bun actor.

În plus, Sebastian Stan joacă în noul film al cineastului român Cristian Mungiu, „Fjord”. Filmul este programat să se lanseze la ediția de anul acesta a festivalului de la Cannes.