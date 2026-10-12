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Și dacă ți-aș spune că microcinematograful e ultimul răcnet în materie de filme bune și nebune?

Nu, nu este o lovitură la adresa multiplexurilor, este doar o alternativă mai vintage, mai intimă și totalmente imperfectă la platformele de streaming și la sălile de cinema din mall-uri. New York, Los Angeles și Toronto au dat startul microcinematografelor – evenimente culturale de mică anvergură, care cheamă un anumit tip de public, cu anumite gusturi.
Și dacă ți-aș spune că microcinematograful e ultimul răcnet în materie de filme bune și nebune?
X/Low Cinema
Luiza Moldovan
12 oct. 2026, 17:57, Cultură-Media
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Sunt săli de cinema organizate în foste mici businessuri – magazine, frizerii, spații comerciale – spații fără fasoane, amenajate în stil personal, care recheamă atmosfera intimă și degajată de altădată.

20 – 40 de scaune așezate în spații amenajate cu gust pentru detaliu și artă, scrie urban.ro.

O comunitate care se încheagă organic în jurul acestor mini-evenimente culturale și care, prin însuși faptul că există, descrie o nevoie a publicului.

„Low Cinema” – 42 de scaune luate de la second-hand

Iată de pildă acest cinema – Low Cinema – din Ridgewood, Queens, New York.

A fost deschis de regizorul John Wilson, autorul documentarului HBO, „How To John Wilson”.

Are 42 de scaune, cumpărate la mâna a doua, iar decorul seamănă intenționat cu un joc de lego alcătuit din obiecte adunate la grămadă – logistică recuperată din istoria cinematografiei, desigur, ca să păstrăm tema.

O sculptură E.T. realizată manual de Wilson din papier-mâché, afișe, fotografii și obiecte neobișnuite îi întâmpină pe vizitatori.

Printre exponate se află chiar și un bilet fals, cumpărat de un spectator de pe Facebook Marketplace, pe care proprietarii l-au înrămat și l-au transformat într-o amintire amuzantă.

Filme-cult și gusturile administratorilor

Programul include filme clasice, documentare rare, producții independente, filme-cult și proiecții pe peliculă de 16 mm.

Selecția reflectă gusturile administratorilor, nu calculele comerciale sau preferințele distribuitorilor.

John Wilson și partenerii săi vor astfel să readucă în cartier experiența cinematografului de proximitate, într-o zonă în care vechile săli, precum RKO Madison, Parthenon și Ridgewood Theater, au dispărut sau au fost transformate în spații comerciale, scrie urban.ro.

La Los Angeles, microcinematografele merg și mai departe cu formate neconvenționale

MUBI Microcinema, amenajat de organizația culturală Vidiots, are doar 36 de locuri și găzduiește proiecții speciale, evenimente pentru adolescenți și întâlniri dedicate cineaștilor independenți.

Tot în Los Angeles, Quentin Tarantino deține Video Archives Cinema Club, o sală intimă, cu numai 20 de locuri, unde publicul poate urmări filme pe casete VHS sau peliculă de 16 mm din colecția cineastului.

Un alt concept e Wine Cellar Cinema – înlocuiește cronțănitul enervant al floricelelor cu degustările de vin, într-un spațiu comercial care, pentru acum, servește drept sală de cinema.

La Toronto, Eyesore Cinema îmbină un magazin de filme pe suport fizic cu o sală de proiecții de aproximativ 40 de locuri.

Spectatorii trec printre rafturile cu DVD-uri și Blu-ray-uri înainte de a ajunge la filme independente, producții horror, clasice și evenimente tematice.

Pentru că microcinematograful este despre o reapropiere organică între om și artă și despre redescoperirea unei trăiri pe care streamingul le-a pus în cui: reconectarea.

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