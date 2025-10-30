Sighișoara devine capitala Halloweenului: Ce se va întâmpla timp de trei zile în cetatea medievală

„Organizat de Asociația Antreprenorilor Locali din Sighișoara, cu sprijinul Primăriei municipiului, festivalul aduce pentru prima dată în cetate proiecții video-mapping unice pe clădirile istorice, parade de personaje fantastice, spectacole de magie și acrobație, dar și o zonă dedicată copiilor, cu activități gratuite și interactive”.

Străduțele înguste ale cetății vor fi cuprinse de un joc fascinant de lumini, umbre și proiecții vizuale. Pe fațadele clădirilor istorice vor prinde contur povești și legende din inima Transilvaniei.

Atmosfera va fi completată de parade tematice, momente artistice, acrobați, magicieni și animații stradale, care vor da orașului o nouă energie.

Pentru cei mici, organizatorii au pregătit „Kids Land”, un spațiu dedicat distracției și creativității, cu ateliere, tobogane gonflabile, trasee cu obstacole și spectacole tematice, toate cu acces gratuit.

Vizitatorii vor putea descoperi comorile ascunse ale cetății în tururi ghidate gratuite, ce includ repere precum Turnul cu Ceas, Casa Vlad Dracul și Scara Acoperită.

Ghizii locali vor spune povești despre cavaleri, alchimiști și spirite medievale, aducând la viață legendele Sighișoarei.

Seara, pe scena din cetate vor cânta:

Vineri și sâmbătă: concerte și dans cu White Mahala și Cooperativa 9

Duminică: Direcția 5 închide festivalul cu un concert special sub cerul plin de lumini

Cei care vor o experiență mai intensă sunt invitați la Balul Vampirilor, organizat la clubul Vintage, unde DJ-i și petreceri tematice vor ține spiritul Halloweenului treaz până în zori.

„Ne-am dorit să oferim un spectacol care să transforme fiecare colț al cetății într-o poveste vie – și suntem convinși că vizitatorii vor pleca de aici cu amintiri care vor dăinui. Acest festival nu este doar despre Halloween, ci despre spiritul Sighișoarei. Este felul nostru de a celebra tradiția, oamenii locului și frumusețea acestei cetăți. Halloween în Cetate aduce împreună localnici și turiști, artă și istorie, într-un eveniment care ne reamintește cât de vie și fascinantă este moștenirea Transilvaniei.”, a declarat președintele Asociației Antreprenorilor Locali din Sighișoara, Dmitrii Todiriță.

Toate activitățile vor fi cu acces liber

„Așadar, fie că veniți pentru muzică, pentru povești, pentru luminile care dansează pe zidurile medievale sau pentru atmosfera de basm a orașului lui Vlad Țepeș, Sighișoara vă așteaptă la un weekend de neuitat în inima Transilvaniei”.