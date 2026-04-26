Ștefan Augustin Doinaș – mistrețul cu colți de argint care a învins moartea prin iubire și cuvânt

Data de 26 aprilie 2026 marchează împlinirea a 104 ani de la nașterea lui Ștefan Augustin Doinaș, moment ce impune o reflecție lucidă asupra unui destin intelectual de o rigoare exemplară, marcat de asprimea istoriei și de o integritate morală care a transformat suferința în artă și singurătatea în legendă.

Născut la 26 aprilie 1922 în localitatea Cherechiu din județul Arad, cunoscută astăzi sub numele de Caporal Alexa, Ștefan Popa a fost fiul unor gospodari înstăriți, a căror trudă pe cele 16 hectare de pământ avea să fie interpretată, ironic și dureros, drept o vină socială de către regimul comunist. Tânărul a crescut sub orizontul vast al câmpiei, urmând școala primară în satul natal și apoi Liceul „Moise Nicoară” din Arad, unde profesorul Alecu Constantinescu i-a deschis porțile către universul infinit al literaturii.

Dincolo de datele biografice, Cherechiul a rămas pentru Doinaș o geografie a spiritului, locul în care liniștea câmpiei îi permitea tânărului să audă ecoul propriilor gânduri. Există o tristețe metafizică în imaginea copilului care citește Mallarmé într-o casă de gospodari arădeni, simțind deja că lumea sa, a ordinii și a pământului sfințit prin muncă, va fi spulberată. Acea „mie de lucruri trecătoare” a început acolo, în praful drumurilor de țară, unde a învățat că singura avere care nu poate fi confiscată este cuvântul bine ales și demnitatea tăcută.

În toamna anului 1941, Doinaș pleacă la Sibiu, acolo unde se refugiase Universitatea din Cluj după Dictatul de la Viena. Deși admis la Medicină, migrează rapid spre Litere și Filosofie, devenind unul dintre stâlpii „cercului literar de la Sibiu”. Alături de Radu Stanca și Ion Negoițescu, semnează „Manifestul” cerchiștilor, militând pentru o cultură europeană și estetică într-un moment în care lumea era sfâșiată de război și ideologii extremiste.

Această perioadă a fost primăvara intelectuală a unui grup de tineri care credeau că poezia poate fi un scut împotriva barbariei, erau „cavalerii spiritului”, trăind într-un Sibiu de poveste, în timp ce tunurile bubuiau la granițe. Pentru Doinaș, prietenia cu Radu Stanca a fost mai mult decât o colaborare literară, a fost o înfrățire de destin, iar imaginea acestor tineri discutând despre estetica baladei, cu o foame de absolut care depășea rația de pâine a războiului, rămâne una dintre cele mai pure dovezi de rezistență prin cultură din istoria noastră.

Anul 1957 aduce prăbușirea brutală a iluziei libertății. Ștefan Augustin Doinaș este condamnat la un an de închisoare pentru „omisiune de denunț”. Vina sa? Nu l-a pârât pe Marcel Petrișor, cel care adusese vestea revoluției din Ungaria. Pentru sistem, era o crimă de stat, pentru Doinaș, era singura alegere morală posibilă, un act de onoare care l-a trimis în spatele gratiilor, transformându-l într-un dușman al regimului comunist pentru mulți ani de la eliberare.

În celula rece, în care timpul se măsura în bătăi de inimă și umbre pe perete, Doinaș a învățat adevăratul sens al singurătății despre care vorbea. Cum să-ți păstrezi mintea întreagă când lumea ta este redusă la câțiva metri pătrați de ciment? A supraviețuit prin exerciții de memorie, recitând în minte versuri pe care nu avea voie să le scrie. Acea omisiune de denunț a fost, în realitate, cel mai frumos poem de loialitate pe care l-a scris vreodată, o baladă a tăcerii care a cântărit mai greu decât toate volumele publicate mai târziu.

După eliberarea din aprilie 1958, viața lui Ștefan Augustin Doinaș capătă o turnură providențială prin căsătoria cu Irinel Liciu, prim-balerina Operei din București, căci într-o perioadă în care el avea interdicție de a publica, ea a fost cea care a asigurat subzistența familiei și echilibrul sufletesc al poetului. Doinaș acceptă cu o modestie aristocrată rolul de prinț consort, așteptând în culise ca lebăda sa să termine spectacolul, fiind adesea strigat de portar „domnul Irinel”.

A fost întâlnirea dintre forța cuvântului cerebral și grația absolută a mișcării. Irinel a fost muza care i-a vindecat rănile închisorii prin dans. În tăcerea apartamentului lor, ea îi oferea libertatea pe care statul i-o refuza. Există ceva profund sfâșietor în imaginea acestui gigant al literelor, stând în întuneric la spectacolele ei, găsind în mișcările ei fluide armonia pe care el încerca să o pună în versuri. Ei doi erau două jumătăți ale unei singure entități estetice într-un București care nu merita atâta frumusețe.

Opera lui Ștefan Augustin Doinaș a fost marcată de o lungă perioadă de tăcere forțată. Volumul „Alfabet poetic”, care trebuia să fie debutul său strălucit în 1947, a apărut abia în 1978. A fost nevoit să se refugieze în traduceri și eseistică, devenind unul dintre cei mai fini tălmăcitori ai marii culturi germane și franceze. Poezia sa a evoluat de la baladă spre o lirică a ideilor, densă, matematică, refuzând orice concesie făcută limbajului de lemn al epocii.

Așteptarea de decenii pentru a-și vedea cărțile pe rafturi este o formă de martiriu intelectual. Doinaș a scris „pentru sertar” cu o rigoare de diamant, refuzând să lase cenzura să-i altereze versul, fiecare sonet fiind o victorie secretă asupra dictaturii. Această răbdare infinită a creat o operă care nu s-a demodat niciodată, pentru că nu a aparținut timpului său politic, ci eternității literare. El a fost „mistrețul cu colți de argint” care a înțeles că, uneori, pentru a ajunge la ideal, trebuie să treci prin pustiul celor mai reci ani ai istoriei.

Din 1969, Ștefan Augustin Doinaș s-a dedicat revistei „Secolul 20”, pe care o va conduce mai târziu, transformând-o într-un fenomen cultural unic în spațiul comunist. Revista a reprezentat o formă de „rezistență prin estetică”, oferind cititorilor acces la marii gânditori ai lumii. Recunoașterea sa a culminat după 1989, când a devenit membru al Academiei Române și a fost propus pentru Premiul Nobel, devenind o figură centrală a vieții publice și politice.

Prin această revistă, Ștefan Augustin Doinaș a oferit oxigen intelectual unei națiuni care se sufoca. A fost un dascăl de eleganță spirituală, căci într-o perioadă de urâțenie sistemică, a promovat sublimul. Era fascinant să vezi cum, prin erudiția sa, reușea să facă din cultura universală un bun comun, oferind sentimentul că, prin lectură, suntem încă cetățeni ai lumii libere. A fost ultimul mare „boier al minții”, o prezență senină care impunea respect prin simplul fapt că exista.

În ultima etapă a creației sale, Ștefan Augustin Doinaș s-a întors către divinitate printr-o serie de psalmi moderni, interogativi și dureroși, adevărate confruntări intelectuale cu Dumnezeu, prin care întreabă despre sensul suferinței și despre jocul divin ce plămădește vieți pentru a le vedea apoi curgând ca nisipul printre degete. Este lupta unui om care a înțeles că viața este o partidă pierdută de șah în fața morții, dar care refuză să piardă fără a pune întrebările esențiale. Psalmii săi sunt, în realitate, strigătul unui om care simte apropierea sfârșitului și caută o ultimă ancoră de sens. Emoția acestor versuri stă în vulnerabilitatea celui care a fost toată viața un monument de rigoare. Să-l auzi pe Ștefan Augustin Doinaș întrebând „de ce te joci, stăpâne?” este ca și cum ai vedea un munte care plânge, recunoașterea fragilității umane în fața infinitului, o lecție de umilință supremă din partea unui intelectual care a citit tot, dar care recunoaște că, în fața Marii Treceri, suntem toți la fel de singuri.

La 25 mai 2002, Ștefan Augustin Doinaș a trecut în neființă, lăsând un gol imens în cultura română. Dispariția sa a fost resimțită ca prăbușirea unei coloane templiere. Totuși, ceea ce a urmat morții sale a transformat acest doliu cultural într-o tragedie shakespeariană care a uimit o întreagă națiune, demonstrând că poezia și viața pot atinge, uneori, un punct de fuziune absolută.

Moartea poetului a fost momentul în care timpul s-a oprit pentru o clipă. Academicianul, traducătorul, senatorul, toate aceste măști sociale au căzut, lăsând în urmă doar un om care își încheiase misiunea terestră, dar în apartamentul liniștit, acolo unde el se stinsese, rămăsese o tăcere care nu era a morții, ci a unei așteptări. Ultima sa pagină nu a fost scrisă de el, ci urma să fie semnată de cea care fusese umbra sa luminoasă timp de aproape jumătate de secol.

Câteva ore mai târziu, Irinel Liciu a decis că lumea nu mai are nicio rațiune fără Ștefan Augustin Doinaș, iar gestul ei, sinuciderea prin somnifere, și biletul de adio adresat „Domnului și Dumnezeului ei” și „dulcelui ei Doinaș” rămân marturia supremă a unei legături care depășea biologia. „O prea mare iubire ucide”, cuvintele ei au devenit epitaful unei generații care a crezut în absolut până la capăt. Irinel a ales să danseze ultimul său spectacol în moarte, refuzând să rămână orfană pe pământ.

Nu există cuvinte care să cuprindă durerea și frumusețea acestui gest. Irinel Liciu nu a ales moartea, ci l-a ales pe el, dincolo de granița vieții, a fost „Moartea lebedei” în cea mai pură și tragică formă, un act de devotament care a transformat o căsnicie într-o legendă. Când a așezat biletul de adio lângă cutia de medicamente, nu a făcut un act de disperare, ci un act de libertate supremă, a refuzat o viață fără sens, demonstrând că, pentru unii oameni, iubirea este însăși respirația.

Astăzi, cei doi se odihnesc împreună la Cimitirul Bellu, sub o placă de marmură care păstrează vie memoria unei iubiri ce a sfidat deceniile și moartea.

Ștefan Augustin Doinaș este un simbol al rezilienței prin cultură, iar lecția care ne rămâne de la el este aceea că identitatea se plătește cu sânge, dar se salvează prin spirit și prin capacitatea de a iubi necondiționat.

Privind spre mormântul lor comun, înțelegem că adevărata „Nouă Armenie” a spiritului despre care vorbeam este această capacitate de a rămâne vertical în fața istoriei și fidel în fața inimii. Ștefan Augustin Doinaș ne-a lăsat versurile, dar împreună cu Irinel ne-a lăsat dovada că omul poate fi mai mare decât propria sa soartă. Ei sunt bunicii noștri spirituali, eroii shakespearieni ai unui secol care a încercat să ne dezumanizeze, dar care a eșuat în fața a doi oameni ce au ales să plece împreună, ținându-se de mână, spre lumea fără de durere.

Astăzi, pe 26 aprilie 2026, la 104 ani de la începutul acestui destin, simțim că Ștefan Augustin Doinaș nu ne-a părăsit niciodată. El trăiește în fiecare baladă recitată, în fiecare număr din „Secolul 20” răsfoit și în fiecare inimă care tremură la citirea biletului de adio al lui Irinel. Interpretarea existenței lor este, în final, un exercițiu de admirație și de speranță. Într-o lume care pare să se înstrăineze de ea însăși, povestea lor ne reamintește că există în istoria umanității popoare, și indivizi, a căror rezistență pare a fi o sfidare continuă la adresa legilor firii, iar Doinaș și Irinel au fost definiția acestei sfidări. Ei ne învață că viața nu se măsoară în ani, ci în intensitatea cu care ai servit adevărul și în profunzimea cu care ai iubit, căci, la final, rămânem doar cu ceea ce am dăruit și cu certitudinea că, oriunde s-ar afla acum, „dulcele său Doinaș” și „lebăda sa Irina” creează o nouă lume, în care iubirea nu mai ucide, ci dă viață veșnică.