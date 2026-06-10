Cum a reușit un student să descopere un uriaș oraș mayaș dispărut cu ajutorul unui hard disk

Situl, numit acum Valeriana, a rămas neobservat timp de mai bine de un deceniu într-un studiu de mediu din 2013, arată DailyGalaxy.

Descoperirea atrage atenția nu numai datorită orașului în sine, ci și datorită modului în care a fost găsit. În loc să descopere noi dovezi pe teren, cercetătorii l-au găsit într-o arhivă digitală care era deja disponibilă de ani de zile.

În ultimul deceniu, lidarul a transformat arheologia mayașă, dezvăluind așezări ascunse sub vegetația densă. Cu toate acestea, Valeriana sugerează că unele dintre următoarele descoperiri majore ar putea proveni din reexaminarea datelor existente.

Un student a observat ceea ce alții au ratat

Descoperirea a început cu Luke Auld-Thomas, pe atunci doctorand la Universitatea Tulane. În timp ce căuta online, a dat peste un studiu lidar care fusese realizat în 2013 de o organizație de conservare axată pe monitorizarea pădurilor și a carbonului.

„Eram cam la pagina 16 a căutării pe Google și am găsit un studiu cu laser realizat de o organizație mexicană pentru monitorizarea mediului”, a spus el.

Setul de date nu a fost conceput inițial pentru arheologie. După prelucrarea informațiilor folosind tehnici arheologice, Auld-Thomas a observat modele care indicau ceva mult mai amplu decât caracteristicile naturale.

Tehnologia Lidar funcționează prin emiterea a sute de mii de impulsuri laser dintr-o aeronavă. Unele dintre aceste raze trec prin golurile din coronamentul pădurii și ajung la sol. Odată ce vegetația este îndepărtată digital, structurile antice pot deveni brusc vizibile.

Studiul a acoperit aproximativ 122 de kilometri pătrați și a dezvăluit 6.764 de structuri. Reprezintă o densitate medie de aproximativ 55 de structuri pe kilometru pătrat.

În interiorul orașului antic ascuns sub peisaj

Imaginile lidar au dezvăluit multe dintre caracteristicile pe care arheologii se așteaptă să le găsească într-un important oraș mayaș.

Cercetătorii au identificat două incinte monumentale, piețe mari închise conectate printr-un dig larg, piramide-templu, un teren de joc și un rezervor creat prin bararea unui curs de apă sezonier.

Datele citate de BBC indică faptul că, potrivit unor estimări, populația orașului se situa între 30.000 și 50.000 de locuitori în perioada de apogeu, între anii 750 și 850 d.Hr.

Numele folosit odinioară de locuitorii orașului nu s-a păstrat. Cercetătorii moderni au adoptat numele Valeriana, inspirat de o lagună din apropiere.

Auld-Thomas a spus că descoperirea a confirmat ceea ce se aștepta să vadă, mai degrabă decât să răstoarne ideile anterioare despre regiune.