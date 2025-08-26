Sting, chemat în fața instanței de foștii colegi de trupă de la „The Police”

Gordon Matthew Summer, cunoscut în toată lumea sub numele de Sting, este chemat în fața instanței de foștii săi colegi de trupă, Andy Summers și Steward Copeland.

Aceștia susțin că Sting le datorează milioane de dolari sub formă de despăgubiri, pentru pierderea drepturilor de autor, în calitate de compozitori și interpreți ai trupei The Police, în mod special pentru emblematicul lor hit, „Every breath you take” (1983), relatează The Sun.

Documente obținute de această publicație indică faptul că plângerea este ultima resursă la care apelează cei doi, după încercări repetate de a ajunge la o înțelegere extrajudiciară cu Sting.

„Milioane de dolari în redevențe”

„Avocații au încercat în repetate rânduri să ajungă la o înțelegere extrajudiciară, dar au ajuns la un impas. Andy și Stewart au considerat că aceasta este singura opțiune.

Ei susțin că li se datorează milioane de dolari în redevențe neplătite”, a dezvăluit o sursă pentru The Sun.

De asemenea, la proces este chemată și compania de editare Magnetic Publishing Limited.

Animozitățile se concentrează în special în jurul celei mai de succes piese ale trupei, „Every breath you take”, considerată, de altfel, și cea mai bună piesă a deceniului ’70 – ’80.

Potrivit Daily Mail, Sting primește pentru această piesă 550 000 de lire sterline în drepturi de autor pe an.

Summers și Copeland, care nu au fost creditați în calitate de compozitori, susțin că au dreptul la despăgubiri.

The Police – scurt info

Trupa The Police s-a format la Londra în 1977.

Datorită albumului „Synchronicity” (de pe care face parte și piesa „Every breath you take” și a albumului „Reggatta de Blanc”, trupa a cucerit rapid publicul, propulsându-se lejer în topurile internaționale.

Trupa s-a destrămat în 1984, dar Sting și-a concentrate activitatea pe cariera solo.

În 2007, cei trei s-au reunit pentru un Turneu Reunion, care a avut unele dintre cele mai mari încasări din istoria turneelor internaționale – peste 150 de concerte au adus trupei 330 de milioane de lire sterline.