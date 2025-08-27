Sting, dat în judecată de foștii colegi din trupa The Police

Conform The Guardian, Sting a fost dat în judecată de foștii săi colegi din trupa The Police, Andy Summers și Stewart Copeland, care susțin că au fost privați de redevențele provenite din hitul „Every Breath You Take”.

Procesul, deschis la Înalta Curte din Londra, invocă faptul că cei doi nu au primit credit pentru compoziție și nici compensații financiare pentru contribuțiile lor la celebrul single lansat în 1983.

Cazul figurează la categoria „contracte și aranjamente comerciale generale”.

Sting este menționat ca pârât sub numele său real, Gordon Matthew Sumner, alături de compania sa Magnetic Publishing Ltd.

„Every Breath You Take” a fost cel mai bine vândut single în SUA în 1983 și unul dintre cele mai de succes ale deceniului, piesa fiind ulterior readusă în atenție prin samplarea sa în hitul lui P. Diddy și Faith Evans „I’ll Be Missing You”, lansat în 1997.

Un purtător de cuvânt al lui Sting, în vârstă de 73 de ani, a negat că procesul ar fi legat de celebrul hit, însă nu a oferit alte detalii.

The Police, trupă înființată în 1977 și despărțită în 1984, a cunoscut succes internațional și cu alte piese precum „Roxanne”, „Every Little Thing She Does Is Magic” și „Don’t Stand So Close to Me”.

Grupul s-a reunit de mai multe ori de-a lungul anilor, iar în 2023 și-a lansat un cont oficial pe TikTok, pentru a marca 40 de ani de la albumul „Synchronicity”.