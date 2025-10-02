Superstarul Bollywood, Shah Rukh Khan, intră în clubul miliardarilor. Ce avere deține faimosul actor

Averea netă a actorului în vârstă de 59 de ani este estimată la uimitoarea sumă de 1,4 miliarde de dolari, potrivit Hurun India Rich List 2025, un clasament anual al celor mai bogați oameni din India.

Acest lucru îl plasează în liga vedetelor globale precum Arnold Schwarzenegger, vedeta pop Rihanna, jucătorul de golf Tiger Woods și cântăreața Taylor Swift, a căror avere netă este estimată de revista Forbes la 1,6 miliarde de dolari .

Alte personalități Bollywood de pe listă sunt actrița Juhi Chawla, actorii Hrithik Roshan și Amitabh Bachchan și regizorul de film Karan Johar.

Adesea numit regele romantismului de la Bollywood, Khan a petrecut mai bine de trei decenii în industria cinematografică hindi și s-a reinventat de la statutul de actor la conducerea unei mari case de producție și deținerea unei echipe de cricket.