Pe 22 decembrie, lui Ştefan von Korch i se vor alătura pe scenă soprana Oana Maria Şerban, pentru un încântător duet, dar şi cei 3 Tenori Ieșeni, care vor presăra strălucire în spectacol. „Mă bucur să aduc pe scena Sălii Palatului acorduri tradiţionale pentru această perioadă festivă şi să împărtăşesc cu publicul apropierea sărbătorilor”, a declarat tenorul.

Acompaniamentul va fi asigurat de remarcabilele instrumentiste ale White Symphony Orchestra, sub bagheta dirijoarei Donna Bianca Maier, alături de maestrul concert Monica Calofir. Ansamblul va oferi publicului un repertoriu festiv cu parfum imperial, alcătuit din valsuri sclipitoare, polci vibrante, mazurci elegante şi uverturi celebre, într-o interpretare ce evocă splendoarea balurilor vieneze.

Evenimentul-simbol al sărbătorilor de iarnă din Capitală, ”Crăciunul vienez”, îşi continuă astfel tradiţia ajungând în acest an la cea de-a XXI-a ediţie.