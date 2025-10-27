Tenorul Ștefan von Korch, invitat de onoare în turneul „Los Tres Tenores” din America Centrală

Evenimentele sunt organizate în parteneriat cu Filarmonica din San Pedro Sula și se vor desfășura pe 9 noiembrie în Tegucigalpa și 11 noiembrie în San Pedro Sula. Concertele reunesc artiști din Europa și America Latină într-o formulă de excepție: Ștefan von Korch (România), Eduardo Sandoval (Spania) și Carlos Aguirre (Honduras). Orchestra va fi condusă de dirijorul Oscar Barahona, într-un program dedicat marilor arii și canzonete italiene.

„A fi parte dintr-o astfel de tradiție muzicală, care celebrează moștenirea marilor tenori ai lumii, este o bucurie și o responsabilitate. Muzica rămâne limbajul nostru universal, indiferent de continent”, a transmis Ștefan von Korch.

Publicul din Honduras va avea ocazia să asculte piese celebre din repertoriul tenorului român, precum „La Donna è mobile” și „Una furtiva lagrima”, dar și canzonete pasionale precum „O Sole Mio” și „Amapola”.

La finalul turneului, artistul se va întoarce în România pentru spectacolele din seria „Duelul Tenorilor”, programate pe 17 noiembrie la Sibiu și pe 21 noiembrie la Craiova, evenimente menite să aducă spiritul spectacolelor de anvergură internațională pe scenele din țară.

Cunoscut pentru interpretările sale din „Carmina Burana” și pentru numeroase roluri de operă, Ștefan von Korch își confirmă încă o dată statutul de ambasador al artei lirice românești peste hotare, promovând eleganța și virtuozitatea școlii de canto din România pe scenele mondiale.