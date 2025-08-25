Prima pagină » Cultură-Media » Tezaur descoperit la Histria, cu peste 40 de monede antice și podoabe din aur

Arheologii de la Muzeul Național de Istorie a României au scos la lumină un tezaur excepțional compus din peste 40 de monede și podoabe din metale prețioase, în cadrul campaniei anuale de cercetări de la Histria.
Sursa foto: Facebook/Muzeul Național de Istorie a României
Obiectele, datate preliminar în secolele II-III după Hristos, au fost găsite în sectorul de cercetare Poarta Mare – Turnul Mare, într-un context arheologic special: o locuință incendiată din perioada romană.

Din aceeași locuință au mai fost recuperate numeroase artefacte de valoare istorică, inclusiv inscripții, vase ceramice și obiecte din bronz, fier, sticlă și piatră, care completează tabloul vieții cotidiene din acea perioadă.

Descoperirea este considerată de excepție în contextul cercetărilor arheologice din zona antichității târzii.

Tezaurul și celelalte artefacte vor intra într-un proces de investigare detaliată și restaurare-conservare, după care vor fi prezentate publicului.

Cercetările de la Histria, una dintre cele mai importante cetăți greco-romane de pe litoralul românesc al Mării Negre, continuă să ofere informații prețioase despre civilizația antică din Dobrogea.