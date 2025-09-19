Tim Burton și Monica Bellucci s-au despărțit după doi ani de relație

La 67 de ani, regizorul și scenaristul Tim Burton și actrița și modelul italian Monica Bellucci, în vârstă de 60 de ani, au declarat că vor să își continue viețile separat.

„Cu mult respect și afecțiune reciprocă, Monica Bellucci și Tim Burton au decis să se despartă”, au transmis cei doi într-o declarație oficială pentru AFP.

Povestea lor de iubire a început în 2006, la Festivalul de Film de la Cannes, însă întâlnirea lor a fost una scurtă, deoarece amândoi erau deja într-o relație la momentul respectiv. După aproape 16 ani, în 2022, cei doi s-au reîntâlnit la Festivalul Lumière din Franța, unde Bellucci i-a înmânat lui Burton un premiu. La scurt timp, zvonurile despre o relație între ei au început să circule, fiind văzuți împreună la Madrid, dar nu au confirmat oficial legătura lor până la Festivalul de Film de la Roma din octombrie 2023.

În cadrul evenimentului de la Roma, Burton a fost prezent pentru a o sprijini pe Bellucci la premiera filmului ei „Maria Callas: Lettere e Memorie”. A fost un moment emoționant, iar reportajele din presă i-au descris pe cei doi ca fiind „fericiți și îndrăgostiți”. În acea perioadă, Bellucci spunea într-un interviu pentru Elle France că întâlnirea cu Burton a fost o „întâlnire rară în viață” și că își începe o „nouă aventură” alături de regizor.

După anunțul despărțirii, s-a speculat că cei doi au rămas în relații bune și că au ales să meargă pe drumuri separate, dar cu multă apreciere și respect reciproc.

Tim Burton și Monica Bellucci au avut relații de lungă durată înainte de a se întâlni. Burton a fost căsătorit cu Helena Bonham Carter între 2001 și 2014, iar Bellucci a fost căsătorită cu actorul francez Vincent Cassel între 1999 și 2013.