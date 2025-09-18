Un tablou al lui Picasso, care a stat ascuns timp de 80 de ani, va fi scos la licitație

A fost dezvăluită o lucrare a lui Pablo Picasso ce o reprezintă pe fotografa suprarealistă Dora Maar, care nu mai fusese văzută de 80 de ani, potrivit bbc.

Lucrarea, „Bustul unei femei cu pălărie înflorată”, a fost finalizată spre sfârșitul relației turbulente de nouă ani a cuplului și o arată pe Maar într-o lumină blândă, mai colorată decât în portretele anterioare realizate de Picasso până atunci.

Picasso a pictat numeroase portrete ale Dorei Maar, inclusiv faimoasele „Portretul Dorei Maar” și „Dora Maar cu pisica”, însă ea spunea despre ele: „Toate portretele pe care mi le-a făcut sunt minciuni. Sunt toate Picasso. Niciunul nu e Dora Maar”.

Cei doi s-au întâlnit la sfârșitul lui 1935, când ea realiza fotografii pentru promovarea filmului lui Jean Renoir, „Crima domnului Lange”.

La acea vreme, Picasso era într-o relație cu Marie-Thérèse Walter, cu care avea o fiică, Maya, legătură care a continuat și pe parcursul anilor petrecuți cu Maar.

El a reprezentat-o frecvent pe Maar – ale cărei tendințe masochiste îl fascinau – ca pe o figură chinuită, adesea în lacrimi, precum în „Femeia care plânge” (La Femme qui pleure), pe care experții spun că a intenționat să o facă simbol al suferinței războiului civil spaniol, dar care totodată reflecta și presupusele sale abuzuri asupra Dorei Maar și numeroasele conflicte fizice dintre cei doi.

Un chip chinuit, pe punctul de izbucni în plâns

În lucrarea redescoperită, chipul lui Maar, fragmentat dar pictat în culori vii, fără perspectivă, apare chinuit și pe punctul de a izbucni în plâns.

În acea perioadă, Maar aflase că Picasso, atunci în vârstă de 61 de ani, intenționa să o părăsească pentru artista Françoise Gilot, de doar 21 de ani.

Portretul a fost terminat în iulie 1943 și a fost expus doar de câteva ori în afara atelierului său parizian de pe Rue des Grands Augustins.

Se află într-o colecție privată din august 1944, când a fost cumpărat, cu câteva luni înainte de eliberarea Parisului.

„Un portret revigorant”

Dora Maar, care a murit la Paris în 1997 la vârsta de 89 de ani, este considerată muza lui Picasso, dar și subiect și iubită a sa, în ciuda nenumăratelor sale proteste în care-i spunea că nu este muza lui.

Casa de licitații Lucien Paris, care a estimat pictura în ulei (80 x 60 cm) la aproximativ 8 milioane de euro (6,9 milioane de lire sterline), dar se așteaptă ca prețul să fie mult mai mare, a păstrat existența tabloului secret până la prezentarea oficială de joi.

Licitatorul Christophe Lucien a spus că este o descoperire semnificativă și a descris lucrarea drept o „capodoperă” și un exemplu rar despre cum opera lui Picasso a fost o rază de lumină în zilele întunecate ale ocupației.

„Nu este doar un reper în istoria artei, ci și în viața privată a lui Picasso”, a spus Lucien.

„Este un portret revigorant al Dorei Maar; excepțional și plin de emoție.

Descoperirea lui este un moment important pentru noi, ca experți.”

Pictura va fi scoasă la licitație de Lucien Paris pe 24 octombrie și va fi expusă public timp de trei zile înainte de vânzare.