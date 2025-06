Un turist care încerca să-și facă un selfie în Galleria Uffizi din Florența a căzut peste un tablou de sec XVIII, avariindu-l

O lucrare de artă expusă la Galeria Uffizi din Florența a fost deteriorată după ce un turist a căzut în timp ce își făcea un selfie. Incidentul a avut loc în fața unui portret al lui Ferdinando de’ Medici, Marele Prinț al Toscanei, realizat de pictorul Anton Domenico Gabbiani, potrivit bbc.com.

Potrivit muzeului, vizitatorul ar fi încercat „să facă un meme” în fața tabloului, dar a alunecat și a căzut pe spate, provocând daune lucrării. Reprezentanții Uffizi au precizat că pictura poate fi restaurată rapid, însă directorul instituției, Simone Verde, a avertizat că, în viitor, ar putea fi impuse restricții mai stricte privind comportamentul vizitatorilor.

„Problema vizitatorilor care vin la muzeu doar ca să-și facă selfie-uri sau meme pentru rețelele sociale este tot mai frecventă. Vom stabili limite clare și vom interzice comportamentele care nu respectă spiritul instituției și patrimoniul cultural”, a declarat directorul într-un comunicat.

A tourist visiting the Uffizi Galleries this morning in Florence tripped and damaged a XVII century painting after falling over while taking a selfie.

The painting by Anton Domenico Gabbiani was removed to allow restorers to work on it.pic.twitter.com/MLjreOShAq

— Massimo (@Rainmaker1973) June 21, 2025