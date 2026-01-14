Universitatea Babeș-Bolyai anunță: „Studenţii actuali nu vor fi afectaţi în niciun fel de majorarea taxelor de admitere şi şcolarizare”

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) a anunțat miercuri că majorarea taxelor de admitere şi şcolarizare nu va afecta studenţii care sunt deja înscrişi.

Noile taxe vor intra în vigoare începând cu anul universitar 2026-2027 şi vor fi aplicabile doar celor care încep anul I în toamna anului 2026, anunță UBB.

„Începând din anul universitar 2026-2027, în conformitate cu cerinţele legii şi ale contractului instituţional încheiat între Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi universităţile publice din România, taxele de admitere, şcolarizare şi finalizarea studiilor vor fi corelate cu alocările bugetare, urmând ca noile taxe să fie aplicate studenţilor care vor fi admişi în anul I de studii ȋn această toamnă. Astfel, candidaţii şi viitorii studenţi ai Universităţii sunt informaţi din timp în legătură cu noile taxe şi vor putea alege în deplină cunoştinţă de cauză”, transmite UBB într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului, universitatea a păstrat, încă din perioada pandemiei COVID-19, taxele de admitere şi şcolarizare la cel mai mic nivel, cu scopul de a sprijini accesul la educaţie.

„Astfel, pe lângă bursele sociale alocate pentru sprijinirea studenţilor proveniţi din medii defavorizate şi alături de bursele de merit şi de studiu, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca acordă, în fiecare an, din bugetul propriu, subvenţii şi burse speciale pentru activitatea ştiinţifică, sportivă sau cultural-artistică, menite să susţină activitatea studenţilor performanţi în diferite domenii”, au mai precizat reprezentanţii universităţii.

UBB anunță că motivele legale şi bugetare pentru stabilirea noilor taxe au fost discutate cu reprezentanţii studenţilor, atât la nivelul facultăţilor, cât şi de conducerea universităţii.

„Propunerile de modificare au fost elaborate de fiecare facultate, avizate în Consiliul facultăţii şi urmează să fie dezbătute şi votate într-o reuniune viitoare a Senatului Universităţii. Taxele de admitere, şcolarizare şi finalizare a studiilor sunt stabilite în funcţie de prevederile legale care guvernează funcţionarea şi activitatea instituţiilor de învăţământ superior. Noul regulament de taxe al UBB va fi aplicat din anul universitar 2026-2027 doar studenţilor ȋnmatriculaţi la studii ȋncepând cu anul universitar 2026-2027, studenţii actuali nefiind afectaţi de modificarea cuantumurilor”, mai transmite UBB.

UBB anunță că va continua să ofere sprijin studenţilor prin bursele de merit, de studiu şi sociale, dar şi prin bursele speciale de cercetare ştiinţifică şi subvenţiile alocate din fondurile proprii.