Ziua Culturii Naționale. Arhivele Naționale ale României publică manuscrise și scrisori ale lui Eminescu

Pe 15 ianuarie, România celebrează Ziua Culturii Naționale. În acest an se împlinesc 176 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu, iar cu această ocazie, Arhivele Naționale ale României publică manuscrise și scrisori ale poetului.
<1880, Bucureşti.> Fragment din poezia „Scrisoarea a II-a” de Mihai Eminescu. (versiune intermediară). Sursa foto: Facebook/Arhivele Nationale ale României
Diana Nunuț
15 ian. 2026, 12:02, Cultură-Media

Astăzi este Ziua Culturii Naționale, care are ca scop promovarea creației artistice, literare și științifice românești, precum și recunoașterea contribuției personalităților care au marcat patrimoniul cultural al României. În 2026, se împlinesc 176 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu. Cu această ocazie, Arhivele Naționale ale României publică o serie de manuscrise și scrisori ale poetului.

Documentele originale rămase de la Mihai Eminescu, spirit polivalent, sunt păstrate în arhive, muzee și biblioteci, anunță Arhivele Naționale ale României.

Astăzi, instituția publică o serie manuscrise, cu grafia poetului, ale poeziilor „Scrisoarea a II-a”, „Scrisoarea a III-a”, „Povestea codrului”, „Grecia”. De asemenea, sunt publicate și scrisori ale lui Eminescu adresate lui Ioan Slavici și lui Iacob Negruzzi. În plus, cei interesați pot consulta și pagina din Registrul din arhiva de stare civilă a orașului Botoșani, în care se consemnează nașterea poetului, sub numele Mihail Eminovici.

Declararea zilei de 15 ianuarie, data nașterii poetului Mihai Eminescu, drept Ziua Culturii Naționale, s-a făcut prin Legea 238 din 7 decembrie 2010.

