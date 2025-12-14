Cea mai veche și mai îndepărtată explozie stelară: la 730 de milioane de ani după Big Bang

Telescopul aparținând agențiilor spațiale din Europa, Canada și SUA a reușit chiar să localizeze galaxia gazdă. Evenimentul rar a fost semnalat de o lumină extrem de strălucitoare care a durat 10 seconde, detectată pe 14 martie 2025.

Explozie de raze gamma detectată de telescopul franco-chinez

Prima știre despre explozia de raze gamma a venit de la misiunea Svom (Space-based multi-band astronomical Variable Objects Monitor). Telescopul franco-chinez a fost lansat în 2024 și este conceput pentru a detecta evenimente trecătoare.

În decurs de o oră și jumătate, Observatorul Neil Gehrels Swift al NASA a localizat cu precizie sursa pe cer. Acest lucru a permis determinarea distanței acesteia.

Confirmarea distanței: 730 de milioane de ani după Big Bang

Unsprezece ore mai târziu, Telescopul optic nordic din Insulele Canare a revelat o strălucire reziduală în lumina infraroșie. Acesta era un indiciu că raza gamma ar putea fi asociată cu un obiect foarte îndepărtat.

Patru ore mai târziu, Very Large Telescope al Observatorului European de Sud (ESO) din Chile a estimat că evenimentul a avut loc la 730 de milioane de ani după Big Bang.

Doar Webb a putut dovedi originea luminii

„Numai Webb a putut dovedi în mod direct că această lumină provine de la o supernovă, o stea masivă în proces de colaps”, spune Andrew Levan. El este autorul principal al unuia dintre cele două articole și profesor la Universitatea Radboud din Nijmegen, Olanda, și la Universitatea Warwick din Marea Britanie.

„Această observație demonstrează, de asemenea, că putem folosi Webb pentru a găsi stele individuale atunci când Universul avea doar 5% din vârsta sa actuală”, a adăugat Levan.

Eveniment extrem de rar în primele miliarde de ani

„În ultimii 50 de ani, doar câteva explozii de raze gamma au fost detectate în primul miliard de ani de existență a Universului: acest eveniment este foarte rar și interesant”, explică Levan.

Supernova, numită GRB 250314A, a fost apoi comparată cu cele mai apropiate și „moderne” supernove. S-a dovedit a fi surprinzător de similară cu acestea.

Studiul fenomenului, care a implicat mai multe telescoape într-o rețea globală, a dus la două articole publicate în revista Astronomy and Astrophysics Letters.