Dragoș Dobrescu afirmă că Vitalitas, un proiect de 23 de milioane de euro, este cel mai mare centru pentru seniori din Europa

Fondatorul Vitalitas România, Dragoș Dobrescu, afirmă că proiectul dezvoltat la Snagov este cel mai mare centru privat de rezidență pentru seniori din Europa, cu o capacitate proiectată de până la 700 de persoane. Investiția totală se ridică la 23 de milioane de euro.

Investiție de 23 de milioane de euro

„Când spunem «cel mai mare», nu e un slogan. E realitatea unui proiect în care am investit 23 de milioane de euro, cea mai mare investiție de acest fel făcută vreodată în România”, a declarat Dragoș Dobrescu.

El afirmă că centrul include infrastructură medicală completă 24/7 și deține toate autorizațiile ISU, inclusiv buncăr ALA.

„Suntem singurul centru din România care deține toate autorizațiile ISU, inclusiv cu buncăr ALA, un spațiu antiatomic și antisufocare care asigură protecție în situații de urgență. ALA înseamnă standard militar: filtrare de aer, protecție la incendiu, la substanțe toxice, totul proiectat pentru siguranță absolută”

„E un loc de viață, nu de abandon”

Dobrescu spune că proiectul urmărește să ofere un model diferit de îngrijire.

„Le arătăm oamenilor că Vitalitas nu este un loc unde «lași un om», ci un loc unde îi oferi mai mult decât îi poți oferi singur acasă, în siguranță, cu activități, companie, supraveghere medicală permanentă. E un loc de viață, nu de abandon”, a subliniat Dragoș Dobrescu.

Potrivit acestuia, accesul aparținătorilor este deschis permanent.

„Transparență pentru mine înseamnă în primul rând lipsa unui program de vizite. Practic familiile își pot vizita seniorii la orice oră, în orice zi, pot mânca cu ei la masă la prânz, la cină, oricând, același meniu. Aș vrea să văd cine mai are siguranța asta la orice alt centru similar. Poate în Elveția, Germania”, a precizat fondatorul Vitalitas.