Dumitru-Dorin Prunariu și echipa primului satelit românesc, printre invitații de la ASTROFEST 2026

Parcul Crângași din București va deveni, în perioada 12-13 iunie 2026, centrul științei și tehnologiei din România, odată cu desfășurarea celei de-a XII-a ediții a ASTROFEST – European Space & Science Festival.

Organizatorii estimează participarea a peste 10.000 de vizitatori la evenimentul organizat de revista Știință & Tehnică și Asociația Science & Technology, sub egida Academiei Române, cu sprijinul Primăriei Sectorului 6 și susținerea Ministerului Educației și Cercetării și a Ministerului Apărării Naționale.

Potrivit comunicatului, festivalul va include două zile dedicate spațiului, inteligenței artificiale, roboticii, genomicii și tehnologiilor viitorului, ceea ce va transforma Parcul Crângași într-un mare laborator în aer liber.

Peste 120 de cercetători, profesori, inventatori, studenți, elevi și comunicatori ai științei vor participa la acest eveniment, așteptat de mulți curioși.

Ei provin din universități, institute de cercetare, observatoare astronomice, organizații educaționale, cluburi de robotică și comunități tehnologice din România, alături de invitați internaționali și parteneri culturali din Austria și China.

Vizitatorii vor avea ocazia să interacționeze cu specialiștii implicați în proiecte de cercetare, tehnologii inovatoare și inițiative educaționale care contribuie la dezvoltarea viitorului.

Zone tematice dedicate tehnologiei și explorării

Programul ASTROFEST 2026 include mai multe zone tematice:

Aerospace, Defense & Security Zone, care este dedicată explorării spațiale, sateliților, astronomiei, dronelor, comunicațiilor și tehnologiilor dual-use

AI & Robotics Zone, axată pe inteligență artificială, robotică și sisteme autonome

Education & Future Skills Zone, unde vor fi prezentate proiecte educaționale, universități și cluburi de robotică

Future Human / MedTech Zone, dedicată genomicii, medicinei personalizate, biotehnologiei și impactului inteligenței artificiale asupra sănătății

Salonul European de Astrofotografie

Festivalul de Film SF, Științific și de Animație

Scena principală, unde vor avea loc conferințe, dezbateri și întâlniri cu cercetători, inventatori și exploratori ai viitorului

45 de ani de la zborul lui Dumitru-Dorin Prunariu

Ediția din acest an marchează un moment important, mai exact împlinirea a 45 de ani de la zborul în spațiu al generalului Dumitru-Dorin Prunariu, singurul român care a ajuns în Cosmos.

Momentul central al festivalului va avea loc sâmbătă, când Prunariu va susține o conferință specială, urmată de o sesiune de autografe și întâlniri cu publicul.

Primul satelit românesc și campionii mondiali la robotică

Festivalul se va concentra și pe viitorul tehnologiei românești.

Echipa care a contribuit la lansarea primului satelit românesc va fi prezentă la eveniment și va explica puțin din lucrurile învățate și provocările prin care a trecut în cadrul unuia dintre cele mai ambițioase proiecte spațiale dezvoltate în România.

Totodată, publicul va putea întâlni echipele care au reprezentat România la Campionatul Mondial FIRST Tech Challenge 2026 de la Houston. Tinerii vor prezenta roboții care le-au adus performanțe la nivel internațional.

Conferințe despre inteligență artificială, genetică și apărare planetară

Participanții vor putea lua parte la dezbateri și conferințe pe teme actuale și de viitor, precum „AI pro și contra”, „Despre nemurire, genomul uman și manipulări genetice”, „Cum a apărut viața pe Terra? Cum o influențează întregul sistem solar?” și „ESA/Hera – misiunea care deschide o nouă eră în apărarea planetară”.

Ce e nou la ediția din 2026

Printre principalele noutăți din cadrul ediției din acest an a ASTROFEST se numără:

cea de-a treia ediție a Salonului European de Astrofotografie

prima ediție a Festivalului de Film SF, Științific și de Animație

primul Concurs de Zmee organizat în cadrul festivalului

Programul cinematografic va include selecții din Ars Electronica Animation Festival din Austria, comedia SF chineză „The Moon Man”, producția „The Wandering Earth” și filmul „The Blue Planet Outside Our Window – Shenzhou 13”, dedicat uneia dintre cele mai spectaculoase misiuni ale programului spațial chinez.

De asemenea, va fi lansat numărul special 140 al revistei Știință & Tehnică.

Este o ediție dedicată aniversării a 45 de ani de la zborul cosmic al lui Dumitru-Dorin Prunariu și marilor teme abordate de ASTROFEST: spațiu, tehnologie, inteligență artificială, educație și viitor.

Mai mult, cei care sunt pasionați de astronomie vor putea observa cerul prin telescoapele gigant Gargantua (500 mm), Monstrul (400 mm) și Balaurul (360 mm), alături de alte peste 20 de telescoape operate de aproximativ 60 de astronomi profesioniști și amatori.

Festivalul se va încheia sâmbătă seară cu un concert susținut de Emeric Imre & Friends. Accesul publicului la ASTROFEST 2026 este gratuit.

Evenimentul va avea loc în Parcul Crângași din București, în zilele de 12 și 13 iunie 2026.