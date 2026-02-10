Gabriel Gherghe susține un spectacol special, în parteneriat cu Centrul FILIA, pe 1 martie. Un crowd work caritabil despre respect, egalitate și schimbare reală

Ideea spectacolului a venit firesc, într-un context în care începutul lunii martie este asociat, de cele mai multe ori, cu gesturi simbolice: flori, parfumuri sau bomboane.

„Mi s-a părut important ca, înainte de toate astea, să vorbim despre respect, siguranță, egalitate și dragoste pe tot parcursul anului. Într-o țară în care femicidul este o realitate constantă, cred că e nevoie de mai mult decât gesturi simbolice”, spune Gabriel Gherghe.

Tema show-ului pornește de la „cadouri ciudate” primite de-a lungul vieții, însă, ca în orice crowd work autentic, poveștile vor veni direct din sală.

Diferența față de un spectacol obișnuit este substratul mai serios care susține întreaga construcție, chiar dacă la suprafață totul rămâne relaxat și spontan. „Îmi place ideea de a trata prin comedie un subiect care, la prima vedere, pare greu de dus într-un spectacol de stand-up”, explică artistul.

„Să plecăm cu un gând în plus”

Spectacolul își propune nu doar să stârnească râsul, ci și să deschidă o conversație.

„Mi-aș dori să râdem, să donăm și să plecăm cu un mic gând în plus. Dacă reușim să schimbăm, chiar și puțin, felul în care ne raportăm la femei (inclusiv în zona comediei, unde misoginismul încă e prezent) atunci show-ul și-a atins scopul.” Mai spune Gherghe

O societate în care avem drepturi egale și în care suntem în siguranță se construiește zilnic, nu doar în luna martie. Prin modul în care reacționăm când femeile vorbesc despre experiențele lor, atunci când sancționăm violența și venim în sprijinul victimelor, când ne implicăm și cerem legi mai bune. Ne bucurăm să vedem și un altfel de stand-up, care demonstrează că a fi amuzant nu înseamnă să faci glume sexiste sau problematice. Îi mulțumim lui Gabriel pentru că fiecare aliat ne aduce mai aproape de o lume echitabilă pentru noi toți. Adaugă Cristina Praz, reprezentantă FILIA.

Roast Caritabil

Evenimentul din 1 martie face parte dintr-o serie mai amplă de inițiative caritabile asumate de Gabriel Gherghe în această perioadă.

Pe 15 martie, comediantul organizează, alături de mai mulți colegi și, în parteneriat cu Asociația Sache, roastul caritabil al cântăreței JO, iar pe 5 aprilie urmează un alt show de crowd work caritabil, de această dată pentru Kola Kariola.

Prin aceste demersuri, scena de stand-up devine, din când în când, mai mult decât un spațiu al divertismentului: un loc în care umorul poate susține cauze reale și poate contribui la schimbări necesare.

Crowd work ca spectacol în sine

Cu 12 ani de stand-up în spate, Gabriel Gherghe este unul dintre comedianții care au făcut din crowd work un spectacol în sine.

Calm în aparență, imprevizibil în livrare, își construiește show-urile din energia sălii și din poveștile oamenilor din fața lui. Interacțiunea directă cu publicul și improvizația sunt semnătura lui, iar fiecare reprezentație devine un moment unic, născut pe loc.

Centrul FILIA este o organizație feministă care face auzite vocile femeilor prin lucru direct în comunități și activități de advocacy, activism și sensibilizare, studii și analize.

Misiunea FILIA este să construiască o societate solidară, în care drepturile și nevoile diverse ale femeilor sunt respectate și care oferă șanse egale tuturor oamenilor – numai în 2025 au avut 18.854 beneficiare, au susținut 541 traininguri directe, iar mesajele lor au avut un reach de 42.4M pe social media.